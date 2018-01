Coleção de peças únicas

A designer britânica Lisa Whatmough, fundadora da Squint Foto: divulgação

Sofás com desenho de época revestidos com tecidos em combinações explosivas. Mesinhas pintadas com tintas que proporcionam toque aveludado e brilho fluorescente. Excêntricas luminárias com corpos de animais e descansos para livros no formato de anjinhos renascentistas.

Difícil classificar, à primeira vista, o trabalho desenvolvido pela britânica Lisa Whatmough na Squint, loja de artigos para casa que ela fundou no Reino Unido, hoje presente em três continentes. Apenas em Londres são dois endereços próprios, além de duas lojas de departamentos

Dona de um olhar muito britânico – e motivada por uma assumida paixão pelos produtos têxteis –, Lisa realiza em suas criações uma rara fusão de moda e artes decorativas, de colorido intenso e expessão acentuada, que acabou por se constituir em sua marca registrada.

Uma quase assinatura visual que, com base na técnica do patchwork, mistura épocas e heranças sociais e artísticas para criar móveis e objetos que são, antes de tudo, contemporâneos: apesar de claramente parte integrante de uma mesma família, cada uma de suas criações é única.

Sofás e poltronas, por exemplo, podem ser projetados em larguras e profundidades específicas, contar ou não com almofadas de assento ou até mesmo dispor de braços e pernas que podem ser desenroscados. Tudo para facilitar sua entrega e instalação.

Uma vez catalogadas, as peças podem ser reproduzidas com os mesmos tecidos e combinações de cores, mas, ainda assim, o costurado à mão, típico do trabalho de patchwork, determina que dois produtos podem até se assemelhar, mas não serão jamais idênticos.

Produzidos inteiramente à mão, os produtos Squint contam com alto nível de acabamento e são confeccionados por todo o Reino Unido, em diversas oficinas independentes. Todas porém,empenhadas em manter o mesmo padrão de design e qualidade.