Coleção de Kenzo à venda

Um mês depois da venda da coleção Yves Saint Laurent-Pierre Bergé, outro grande criador de moda, Kenzo Takada, anunciou, na semana passada, que vai leiloar cerca de 1.300 peças, entre quadros contemporâneos, lacas japonesas, bonecas ameríndias e estátuas chinesas.

O cavalo de madeira chinês de 2.000 anos, com valor estimado de 100 mil euros

A mansão que abriga a coleção, perto da Praça da Bastilha, em Paris, já foi vendida e o leilão, a cargo da Casa Aguttes, está marcado para o dias 16 e 17 de junho. Estima-se que a venda das peças vá render entre 1,5 milhão e 1,8 milhão. "Vivi nesta casa durante 20 anos. Preciso mudar, pôr um ponto final nesta página", disse Kenzo, de 70 anos. "Quando cheguei aqui, queria uma casa com um jardim japonês. Meu sonho se realizou e agora quero viver de outra maneira", disse, contando que vai se mudar para um apartamento de 250 m² com vista para o Rio Sena, algo que "faltava" em sua mansão.

Arte contemporânea também faz parte da coleção que Kenzo vai leiloar

A casa que o estilista deixa tem 1.100 m², três pisos, 20 quartos, dois terraços e jardins japoneses, um deles com cascata. Os cômodos são decorados com centenas de objetos de arte. "Não sou um colecionador", afirma Kenzo, que há dez anos vendeu a marca com seu nome para o grupo de luxo LVMH. "Mas, vivendo aqui, fui colecionando, pouco a pouco, porcelana japonesa, objetos da China, Tailândia, África."

Sobre o aparador, estatuetas chinesas do século 6, avaliadas em 20 mil euros

"Esta coleção não pode ser comparada à de Yves Saint-Laurent-Pierre Bergé, que era sobretudo europeia e clássica", afirmou o leiloeiro Claude Aguttes. "Kenzo comprou peças no mundo inteiro e algumas delas são dignas de um museu." Entre elas, um cavalo de madeira chinês da era Han, de 2 mil anos, com valor estimado entre 80 mil e 100 mil, uma estátua tailandesa de ouro maciço de 600 gramas que, provavelmente, data do século 7 ( 60 mil a 100 mil) e estátuas chinesas do período Tang ( 15 mil a 20 mil). Há ainda bonecas ameríndias, algumas das quais foram do escritor francês André Breton, uma coleção de quimonos e um protótipo de biombo feito por Kenzo para a Baccarat. Cerâmicas japonesas contemporâneas e objetos da Oceania também serão vendidos.

Vista da biblioteca da mansão de Kenzo

A coleção ficará exposta ao público de 13 a 15 de junho. Visitas à mansão do estilista começam a ser organizadas a partir de maio.

Estátuas fúnebres chinesas do século 3 a.C., que podem valer até 60 mil euros