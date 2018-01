Ciao, Veneto!

A região de Friuli Venezia Giulia - no nordeste da Itália - tem uma culinária singular e pouco conhecida dos brasileiros. Por séculos na encruzilhada das culturas latina, eslava e germânica, a região é famosa pelo estilo de cozinhar sensível aos sabores da Europa Oriental.

O gourmet Luigi Barriviera em ação na cozinha customizada de sua casa

O friccò, um dos pratos mais populares da região, à base de queijo e batatas, se insere nessa categoria. "Tomei contato com o prato ainda criança. Jamais vou esquecer o gosto do friccò feito por minha mãe...", suspira Luigi Barriviera, empresário do setor de coifas. Segundo ele, a iguaria foi bastante popular durante a Primeira Guerra por ser uma opção barata de alimentação. Depois, caiu no esquecimento.

Nos últimos dez anos, porém, a história mudou. "O friccò ganhou uma legião de novos admiradores e foi elevado à categoria de boa cozinha. Não por acaso é hoje servido nos melhores restaurantes da região", comemora Barriviera, enquanto se encarrega da preparação da receita favorita para o Casa& na cozinha de sua casa, em Pordenone.

Cozinha que funciona como um laboratório, onde o empresário, na melhor tradição italiana, prepara pratos com paixão e tecnologia. "Nossa empresa produz coifas há 24 anos e há cinco, começamos a produzir cozinhas customizadas, de inox", conta, orgulhoso do modelo que tem em casa e que é equipado com uma coifa de alto poder de sucção (850 m³ de aspiração por hora, à venda por cerca de 1500).

Apesar do preparo rápido (cerca de 30 minutos), o friccò tem lá seus segredos. O primeiro, segundo Barriviera, diz respeito ao queijo empregado. "Na receita tradicional não pode faltar o queijo Montasio." Desde que observadas todas as etapas do preparo, porém, ele considera que um Grana Padano jovem (R$ 82 o quilo, na Casa Santa Luzia) também alcança bom resultado. O importante é acompanhar com atenção o cozimento, quando o friccò adquire a consistência característica e o efeito crocante. "Cada face do disco deve ser dourada até que se forme uma pequena crosta de queijo derretido. Com todo cuidado para não queimar, claro", adverte.

Vinhos elaborados com uvas Cabernet Franc (Château du Moulin Rouge cru Bourgeois 2005, por R$ 227, na Enoteca Fasano) são os mais recomendados. Além de porções generosas de polenta, frita ou cozida. Bom apetite!

Friccò

Ingredientes

1 kg de batatas

1 cebola bem picada

1 xícara de queijo

Montasio ralado

Azeite de oliva

Sal, pimenta e orégano

Modo de Preparo

Descasque as batatas e corte em rodelas finas. Refogue a cebola, em fogo brando, na frigideira untada de azeite. Quando a cebola estiver dourada, acrescente as batatas e aumente a chama. Em seguida, acrescente o queijo e deixe cozinhar por 20 minutos, em fogo baixo. Adicione sal e pimenta e cozinhe em fogo brando, virando cada disco. Repita o movimento até que o queijo derreta, formando uma crosta. Quando os dois lados estiverem dourados, sirva o friccò bem quente, salpicado de orégano, acompanhado de polenta.