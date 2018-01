Casas muito engraçadas

Anna Murray e Grace Winteringham diante da casa forrada com padrões geométricos Foto: Divulgação

Quatro casas idênticas, cada uma com 36 m², quatro paredes e um telhado de duas águas. Seis designers de atuação destacada na cena britânica e uma missão: reinterpretar o tema casa – por dentro e por fora –, tendo como palco uma localização especial: a histórica Trafalgar Square, no centro de Londres.

Foi essa a proposta de A Place Called Home (um lugar chamado casa), evento sob curadoria do site de casas de aluguel Airbnb e integrante da programação do Festival de Design de Londres, que terminou no dia 21. Um projeto conceitual e interativo, que, a julgar pelo sucesso alcançado, tem grandes chances de viajar o mundo.

“Casa é algo que está na sua cabeça. São rituais, pequenos gestos, coisas que te fazem sentir confortável e seguro”, disse a designer de interiores Ilse Crawford, uma das profissionais convidadas, para quem, no entanto, não haveria sentido em representar, fisicamente, um habitat. Não por acaso, ela explicitou a questão no telhado do seu pavilhão, onde se lê “Home?”. Assim como na área interna de seu pavilhão: em meio a uma profusão de imagens e sons, a designer compartilhava suas preocupações com o público e o conclamava a responder, via Twitter, “o que significa casa para você?”.

Em direção oposta, ao menos sob o ângulo investigativo, a casa do duo Raw Edges, dos israelenses radicados em Londres Yael Mer e Shay Alkalay não só existia, mas podia se mover. Com três paredes deslocáveis por trilhos, ela permitia aumentar – ou diminuir – as dimensões do quarto, sala, cozinha e banheiro.

“Esse projeto parte do fato de que você não pode estar em dois lugares em um mesmo momento”, afirmou Yael. “Quando você está no chuveiro, obviamente, não pode estar no quarto ou na sala de estar. Essa é uma casa para uma só pessoa viver, por isso, ela decide qual ambiente aumentar ou encolher”, explicou. Simples assim? Considerando o apresentado na Trafalgar Square, sim. Mas desde que cada peça de mobiliário se encaixe à perfeição em seus nichos quando as divisórias são fechadas e o morador abra mão da privacidade da parede frontal: a ausência dela é essencial para que se possa acessar e mover as divisórias entre os espaços.

Indo da escala micro para a macro, o estúdio Patternity, formado pela diretora de arte Anna Murray e pela designer de superfícies Grace Winteringham, resolveu fazer do tema um pretexto para a dupla ganhar o mundo. “Pensamos em uma casa expandida. Na grande casa que é a Terra, que todos compartilhamos”, afirmou Anna.

Para tanto, um grande caleidoscópio foi instalado em uma das paredes. Ao girar uma roda, os visitantes ativavam o efeito óptico, enquanto uma câmera tirava fotografias digitais das imagens formadas, que eram automaticamente enviadas para uma galeria online.

Paralelamente, padrões geométricos traçados em preto no lado externo remetiam às formas criadas pelo caleidoscópio. “Trata-se de uma celebração das formas fundamentais: o círculo, o triângulo, o quadrado. São elas que formam o mundo que vivemos”, disse Grace.

Menos frenético e tendo como inspiração os pombos que habitam a célebre praça londrina, Jasper Morrison fez de sua casa um habitat puro, em suas palavras, “não contaminado”. Do lado de fora, a ideia foi construir um teatro para os pássaros. Por dentro, desenhos e imagens das aves eram exibidos sobre painéis de madeira compensada, sem revestimento.

Minimalista, como são, em geral, as criações do designer, o espaço, sem divisórias, foi mobiliado com o essencial: um pequeno ambiente de estar com vista para a praça, uma cama e uma mesa na janela. Nem mais, nem menos. Afinal, como bem lembrou o designer britânico, de que mais se precisaria no meio da Trafalgar Square?