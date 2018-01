Casacor Rio: conheça 10 lofts dos sonhos que compõem a mostra

A visita ao Rio de Janeiro ganha uma atração a mais a partir desta terça-feira, 24. Começou a 27ª edição da Casacor, maior exposição de arquitetura e design de interiores do País. Instalada no centro histórico da capital fluminense, a mostra traz como tema central ambientes que permitam viver e trabalhar no mesmo lugar.

Com uma média de 50 mil visitantes nas últimas edições, a Casacor se estende até o dia 30 de novembro e está aberta de terça a domingo, das 12h às 21h, no complexo Aqwa Corporate (Via Binário do Porto, 299 - Porto Maravilha). O ingresso custa R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) entre terça e sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, a entrada sai por R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia).

Uma dica é ficar de olho nas opções de lofts e estúdios em exposição, ideais para quem busca praticidade no dia a dia. O Casa preparou uma galeria com dez deles. Confira: