Casa sempre florida

Ter a casa todos os dias florida, com novos arranjos a cada semana, sem nem precisar sair de casa para ir à feira de flores, a uma floricultura ou ao mercado. Isso é o que oferecem os serviços de assinatura de flores na cidade. Como o Clube da Flor, comandado por Daniela Laloum, da Fulô. Por R$ 680 mensais ela garante que um arranjo grande, em vaso de sua curadoria, chegue intacto à sua casa semanalmente. As hastes que sobram do preparo vão em um vaso pequeno, que ela carinhosamente chama “chorinho”. “O divertido é entregar arranjos inusitados, com flores que a pessoa não compraria, mostrar a beleza de diversas espécies e levar cor e cheiro para a casa”, diz Daniela.