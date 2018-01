Casa equipada

Conjunto de espátulas Sóchi (R$ 219), na Maria Pia Casa Foto: Divulgação

São seis as unidades Arpège espalhadas pela cidade de São Paulo. Todas recheadas de artigos de cama, mesa e banho, eletroportáteis e utilitários domésticos. “Difícil um dia em que não cheguem novos produtos às nossas lojas”, diz a proprietária da cadeia, Ester Fraga, que se encarrega pessoalmente da garimpagem de itens com fornecedores e em feiras no Brasil e no exterior. Tarefa que realiza ao menos duas vezes ao ano.

“A casa é o nosso lugar. É onde podemos ser nós mesmos. Natural que queiramos que ela tenha a nossa cara”, considera ela. “Com convidados, mais do que nunca, é importante que a casa reflita nossa personalidade.”

Para presentear na ocasião, a empresária sugere produtos de desenho neutro e atemporal, capazes de frequentar o cotidiano do presenteado. Ela própria já está de olho em um faqueiro com cabos que sugerem madrepérola. “São os detalhes que fazem toda a diferença. No caso destes garfos, facas e colheres isso se dá por uma pequena variação de estilo e material. É uma ótima sugestão para pessoas que gostam de receber, como eu.”