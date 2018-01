Escada de degraus soltos Gostaria de informações sobre a escada que aparece na reportagem "Efeito Camaleão", publicada no Casa& nº 152 (9/09). Qual o tamanho e a espessura de cada degrau e os espaços entre os mesmos? Que tipo de madeira seria recomendável? E quantos centímetros do degrau devem ser fixos ou chumbados na parede? Sérgio Thomaso, por e-mail R: Regiane Khristian, do Studio Arthur Casas Arquitetura e Design (tel.: 11 3664-7700), explica que cada degrau mede 1 m x 27 cm x 10 cm e é revestido de madeira cumaru. Ele dispõe de uma estrutura interna metálica, que fica engastada numa viga dentro da alvenaria. Quanto à distância entre degraus, é de 10 cm. Carpete de madeira,prós e contras O que existe a favor- e contra - o carpete de madeira? Sei que o preço é atraente, mas já ouvi muitos comentários negativos a esse tipo de revestimento. Qual é a vida útil dele? Gostaria de ler a palavra de um arquiteto sobre o tema. Paula Souza, por e-mail R: As arquitetas Maria Luiza Croce e Rejane Brigatto, do escritório Linea Cesplan (tel.: 11 3085-2549), opinam: "Como pontos positivos, o carpete de madeira tem custo mais baixo, é fácil de limpar, rápido de instalar e, por ser mais fino que o piso de madeira comum, pode ser colocado no contrapiso mais alto - ao contrário da madeira convencional, que pede contrapiso mabaixo, devido à espessura das réguas. Em contrapartida, o carpete de madeira não tem o toque original da madeira e é sensível à umidade, sendo necessária a camada isolante entre piso e contrapiso. O mercado também chama os laminados melamínicos de carpete de madeira, mas são materiais diferentes. Carpete de madeira é feito de placas de MDF recobertas por lâminas de madeira de diferentes espécies e tonalidades, com acabamento de verniz cerâmico - o resultado é falta de homogeneidade e sensibilidade a riscos. Já o laminado melamínico é composto por múltiplas camadas de madeira, cuja superfície é de celulose e resina, resultando em peças menos desiguais, com brilho sutil e resistência a riscos. Em geral, a garantia é de 5 a 10 anos, se as recomendações do fabricante forem seguidas". Outra dica importante das profissionais: impermeabilizar o contrapiso, se o carpete de madeira for instalado no térreo. Dicas para o quarto de uma menina No quarto da minha filha há uma parede livre, sem prateleiras ou móveis encostados, onde pensei em fixar algumas fotos dela quando criança. O quarto é branco e roxo, com móveis claros. De que cor posso pintar essa parede? Pode ser escura? Além disso, o que ficaria melhor: fotos em branco-e-preto ou coloridas? Joana de Deus, por e-mail R: A resposta é de Jô Depassier, arquiteta da Creatio Arquitetos (www.creatioarquitetos.com.br): "Partindo do pressuposto de que o quarto tenha 3 paredes brancas e uma roxa, e que os móveis sejam brancos ou beges, eu colocaria as fotos na parede escura existente (roxa). As fotos poderiam ser coloridas e receber molduras brancas ou fendi com passe-partout na cor roxa. Outra opção: colocar moldura e passe-partout roxos em fotos preto-e-branco ou sépia. Nesse caso, o resultado é mais sofisticado".