Como eliminar cupins Tenho um móvel que está infestado de cupins e queria saber se o Casa& tem alguma sugestão para dar. Devo jogar fora o móvel ou é possível restaurá-lo? Suzana Heller, por e-mail R: A arquiteta Adriana Cleto (tel.: 11 7361-5564) responde: "O móvel pode ser restaurado, sim, desde que não esteja muito comprometido. Deve-se tratar os locais infectados com cupinicida e depois dar acabamento. É importante se certificar de que os móveis próximos ao afetado também não estejam com o mesmo problema. Em caso positivo, devem ser submetidos à mesma técnica. O serviço não pode ser feito por qualquer pessoa e sugiro que a leitora contrate empresa especializada, já que o profissional deve buscar os túneis por onde os cupins abrem caminho para sanar o problema." Banheira com vazamento No andar superior de casa há uma banheira. Já faz alguns meses que estão aparecendo vazamentos na cozinha e na parede do banheiro. Será que vocês poderiam fornecer nome e endereço de alguém que conserte vazamentos em banheiras e revise a instalação hidráulica? Brasílio de Almeida, por e-mail R: Quem responde é Maurício Bisioli, diretor comercial da American Leak Detection (R. Cancioneiro de Évora, 32, tel.: 11 3887- 0010; www.vazamentos.com): "Nossa empresa é especialista em detecção eletrônica e reparos de vazamentos em qualquer tipo de tubulação e superfície. Usamos equipamentos eletrônicos e ultra-sônicos capazes de detectar com precisão vazamentos, sem nenhum tipo de quebra-quebra. No caso de infiltração, serão testadas as tubulações de abastecimento de água do banheiro, bem como os ramais de esgoto de todos os aparelhos hidráulicos: banheira, vaso sanitário, ducha higiênica, bidê, pias, chuveiros etc, para verificar se há vazamentos e, em caso positivo, localizá-los." O custo para detectar a origem desse problema específico é de R$ 340, na região metropolitana de São Paulo. Decoração gratuita Gostaria de informações sobre cursos gratuitos de decoração em São Paulo. Renata Gomes Lauzem, por e-mail R: Cursos grátis de decoração em São Paulo não são muito comuns. Vale a pena consultar algumas escolas que podem dar assistência e mais informações, como a Cult Escola de Arte, Decoração e Paisagismo (Pça. Américo Jacomino, 1.523, tel.: 11 3163- 1538), qualquer unidade do Senac (0800 883 2000) ou lojas de departamento que oferecem cursos de época, como durante o Natal e o Ano Novo (Leroy Merlin: www.leroymerlin.com.br; Telhanorte: www.telhanorte.com.br; C&C: www.cec.com.br).