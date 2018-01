Na edição de 9 de agosto, na reportagem sobre pratos de parede, aparece um porta-CDs na casa da estilista Isabella Giobbi. Gostaria de saber onde encontrar esse produto e o preço, se possível.

Edna Lanzoni, por e-mail

R: A estilista informa que adquiriu o CD Roll, da marca italiana Ycami, há mais de dez anos, em Milão, e não lembra o preço. O site da empresa é www.ycami.com. O porta-CDs é feito de alumínio, aço e plástico semitransparentes styrolux.

Moro há 25 anos em uma casa construída sobre terreno em declive (uma adorável casinha construídas na primeira metade do século passado). A sala de estar fica na parte mais baixa do imóvel, em contato direto com a terra, o que provoca problema de umidade de difícil controle, principalmente em uma das paredes. Como penso em renovar a sala, queria uma opinião sobre algum tipo de revestimento que suporte melhor a umidade. Pensei em lâminas de pedra mineira ou laminado de madeira.

R: A decoradora Christina Hamoui (tel.: 11 3071-0001) responde à leitora: "Casas antigas têm muitas vantagens, como espaços amplos e pé-direito alto, mas também desvantagens, como problemas de umidade. Pela idade da construção, muitas soluções acabam sendo ineficientes. Sugiro que construa uma parede leve, de drywall RU (chapa verde), resistente à umidade por conter hidrofugantes em sua fórmula. Pode ser uma parede fina, com perfis menores e cerca de 5 cm de espessura. Essa nova parede deve estar afastada pelo menos 5 cm da parede com problemas de umidade. Para melhor desempenho do sistema, a parede de drywall deve receber tratamento de impermeabilização externo (previsto nas normas da ABNT), isolando a umidade que se forma no vazio entre as duas paredes. A sugestão que dou para o acabamento, não só para essa parede, mas para todo o ambiente, é que seja revestido com pintura. O ideal é usar uma única cor para toda a sala em tinta acrílica fosca. Os tons de fendi são uma boa opção".

Gostaria que me informassem onde posso encontrar sofá-cama que se transforme em cama de casal .

R: Algumas lojas oferecem essa peça em modelos variados, como a Tok&Stok (um dos endereços: Av. Ibirapuera, 2904 , tel.: 11 3583-4750) e a Futon & Home de Moema (Av. Miruna, 265, tel.: 11 5093-5222). Esta última tem sofás-camas em três tamanhos: 1,40 m x 1,90 m, 1,60 m x 2 m e 1,80 m x 2 m. A estrutura das peças é de eucalipto, mas conta também com outras versões, como preto e branco laqueado. Os tecidos do estofamento são variados, entre eles algodão, poliéster e seda.

Tenho peças antigas de porcelana e queria informações sobre profissionais que fazem restauração desse tipo de material.

R: O artista plástico Manir Quintã Vergado (tel.: 11 2345-6670) é restaurador de porcelana antiga há 12 anos e faz orçamentos sem compromisso.

