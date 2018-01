Na edição de 19 de julho, uma foto da página 11 mostra dois paneleiros suspensos na cozinha do projeto de Candida Tabet. Gostaria do contato do fornecedor e/ou indicação de possível executor desse tipo de produto para orçamento.

R: A arquiteta Candida Tabet (tel.: 11 3034-6441 ) diz que fez o projeto dos paneleiros especialmente para o cliente. Mas ela diz que a loja Suxxar (tel.: 11 3032-0188) tem paneleiros de madeira tratada e alumínio. O modelo que mede 75 cm x 45 cm custa R$ 445,90.

O piso de meu apartamento é de cerâmica áspera, própria para revestimento externo, com exceção da cozinha e do banheiro. Gostaria de saber se há uma maneira de torná-lo lisa ou de instalar um piso frio sobre a cerâmica atual. Além disso, posso usar furadeira na parte de baixo de uma pia de granito para colocar um trilho?

Gláucia Colli Inglez,

R: A arquiteta Daniela Mattos (tel.: 11 3088-4055) responde: "Não tem como modificar a textura da cerâmica. Mas a leitora pode colocar um piso frio, como outra cerâmica ou um porcelanato, em cima da cerâmica existente. Para aplicar o novo revestimento sobre o antigo, uma vez verificado o bom estado de conservação e nivelamento deste último, deve-se utilizar uma pasta adesiva, como o Cimentcola, para garantir melhor rendimento na aplicação. O que vai definir a durabilidade e o acabamento do serviço é o profissionalismo do azulejista. Quanto ao uso da furadeira, teoricamente, a leitora pode usá-la, mas é sempre bom consultar um marmorista quanto ao tamanho, local e profundidade do furo, já que este depende da espessura do tampo e do material com que é feito. Dependendo do granito e do que vai ser fixado no trilho, o tampo poderá ou não ser furado.

Gostaria de sugestões de produtos para limpar piso branco, sem manchar.

Regina Liom,

R: Juliana da Silva, do showroom da Cerâmica Portinari (tel.: 0800 7017801), responde: "Para a limpeza do dia a dia, água e sabão neutro funcionam muito bem. A limpeza mais pesada, feita a cada 20 dias, por exemplo, pode ser feita com água e Sapólio líquido, que não risca o piso. É preciso tomar cuidado apenas para remover bem qualquer resíduo de detergente".

