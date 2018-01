R: A arquiteta Carolina Maluhy (tel.: 11 3813-2717) responde: ''A leitora poderia instalar na janela uma cortina do tipo rolô, uma alternativa para quem tem alergia e não suporta tecidos no quarto. Gosto da ideia de revestir as paredes com cortiça, pois se trata de um material poroso e aquece os ambientes como o tecido. Um endereço especializado para adquirir o produto é a Casa da Cortiça (tel.: 11 3078-5159). Faço ainda outra sugestão à leitora para deixar o cômodo menos frio. Existe um tapete sintético, chamado Revolution, que é vendido na By Kami (tel.: 11 3081-1266). Parece um tapete de sisal, mas é antialérgico e superbonito, e ficaria muito bem em um quarto de menina".