Espelho veneziano

Gostaria de informações sobre onde encontrar o espelho veneziano que apareceu na reportagem "Inovar com bambu", publicada na página 7 da edição de 12/7.

Ângela Portella,

por e-mail

R: O arquiteto Maurício Nóbrega (tel.: 21 2540-6964) informa que espelho fotografado para a reportagem faz parte do acervo pessoal da cliente. Ele diz que peças semelhantes podem ser encontrados em antiquários, como o Antiquário Fernando Motta (tel.: 11 3064-7982). A loja de moldura e espelhos Arte Própria (tel.: 11 3672-2750) também tem espelhos semelhantes.

Como esquentar o banheiro

Minha casa é coberta com telha de barro, mas um banheiro só tem a laje. Por isso, o ambiente é muito frio e no inverno fica impossível tomar banho lá. Existe algum produto para revestir a parede ou a laje, pelo lado externo, que deixe a sensação térmica mais agradável? Ou o mais indicado seria aplicar um isolante térmico na caixa d?água, que fica do lado de fora?

Mauro Chiovetto,

por e-mail

R: O arquiteto Giovani Bonetti (tel.: 48 3223 - 2217) responde: "Geralmente, em residências térreas, considerando-se nosso clima tropical, 70% da troca de calor é feita através do telhado, daí a importância de que o isolamento seja feito nele. Em casos de variações de temperatura muito grandes, deve-se também cuidar do isolamento das paredes. Existem alguns materiais que podem ser utilizados para contribuir no conforto térmico de uma residência. Um deles é o EPS (isopor), que pode ser colocado por baixo da cobertura existente. A manta de alumínio também é uma boa solução. Nesse caso, você teria de fazer um forro por baixo da laje. Consulte uma loja de material de construção que poderá apresentar essas opções e esclarecer dúvidas sobre o modo de instalação. Sobre a caixa d''água, quanto maior a espessura da parede da mesma, melhor. Ela pode ser revestida com lã de rocha, desde que tenha um acabamento externo para proteger".

Como recuperar pintura de móvel

Tenho um móvel de madeira, retangular e baixo, que uso como aparador. A tinta branca saiu logo que o marceneiro entregou a peça, que agora está descascada, manchada e com aparência de velha. Queria saber que tipo de tinta para madeira é impermeável e não mancha. Poderiam também recomendar um profissional para fazer esse serviço?

Andressa Montechearo,

por e-mail

R: A arquiteta Marta Rosolino responde: "Uma boa opção nesse caso seria laquear a peça, usando tinta à base de resina sintética de poliuretano ou nitrocelulose. Para que o trabalho tenha bom resultado, são feitas três demãos de tinta numa primeira fase e, na seguinte, outra demão que dá o acabamento. Outro material utilizado é o primer, nivelador de superfície que cobre imperfeições e funciona também como selante. Se houver imperfeições profundas, elas são disfarçadas com massa niveladora. A cada demão de primer, depois de seco, passa-se uma lixa para madeiras. Na etapa seguinte, a tinta é aplicada com uma pistola de ar pulverizadora. A Marcenaria Machado (tel.: 11 5673-2017) faz esse tipo de trabalho e cobra em torno de R$ 300 para recuperar a peça".