Recuperação de tatames Tenho quatro tatames há anos e gostaria de cortá-los e reformá-los, mas não encontro ninguém disposto a fazer esse serviço. Será que o Casa & poderia me indicar quem trabalha com isso? Solange M. de Mello, por e-mail R: A empresa Ippon Yamamura (tel.: 13 3821-4244 - site: www.ippon.com.br) reforma tatames tradicionais e também diminui seu tamanho. A fábrica retira e entrega as peças na casa do cliente, desde que ele more na cidade de São Paulo, sem custo adicional. O preço do serviço varia conforme a complexidade. Para se ter uma idéia, a troca da esteira e da faixa lateral sai por R$ 190, em média. X X X Cópia de poltrona de design Eames Gostaria de relatar minha frustração ao verificar, na edição de 12/08 de Casa&, na seção Casa e História, a divulgação de uma cópia da cadeira Eames Lounge e Ottoman, de Charles e Ray Eames, como se fosse original. O que não é verdade: os parafusos que fixam o apoio do braço são visíveis na imagem. A solução criada pelo casal Eames foi usar cola. O parafuso pode parecer mero detalhe para alguns, mas corrompe o design original. Minha maior insatifação foi o fato de a matéria destacar ''''...e a poltrona Lounge Chair and Ottoman, de Charles e Ray Eames''''. Isso deveria ser retificado, pois se iguala a mostrar a cópia de uma roupa da Iódice como original. Admiro a obra do arquiteto Isay Weinfeld pelo refinamento e sofisticação, tornando os espaços projetados quase uma obra de arte. Penso que ele desconhece o fato de ter recomendado a compra numa loja que não possui o direito de produção de um móvel com design Eames. Maria Luiza de Freitas, por e-mail R: A menção de que a peça é assinada pelo casal Eames foi iniciativa dos editores do Casa &, e tinha o objetivo de destacar os criadores do móvel, sem considerar que se tratava ou não de uma cópia. Quanto à sua autenticidade, o arquiteto Isay Weinfeld (tel.: 11 3079 7581) responde: "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o comentário a respeito do nosso trabalho. Quanto à poltrona Eames, ela já pertencia ao proprietário quando do projeto da casa. Também quero esclarecer que é norma do nosso escritório indicar aos clientes a compra de peças especificadas junto a revendores/fabricantes licenciados." XXX Sobre plantas vintage Na edição especial sobre a Casa Cor 2007, o paisagista Alex Hanazaki fez referência a plantas vintage em seu espaço na mostra. O que é isso? Posso acreditar que, apesar do nome, elas seriam acessíveis ao meu bolso? Maria Luiza de Almeida, por e-mail R. O paisagista Alex Hanazaki (tel. 11 3061-3420) explica que mencionou o termo "plantas vintage" para definir aquelas espécies que foram muito usadas em determinada época e depois passaram a ser tachadas de cafonas ou fora de moda, justamente por terem ficado em evidência por um bom tempo. "Avenca, espada-de-são-jorge, samambaia e lírio-da-paz, por exemplo, são espécies que chamamos de "plantas da vovó" e que podem ser resgatadas", diz Hanazaki. Ele ressalta, contudo, que essas espécies ficam bem no jardim ou em vasos na varanda, dispostos em composições criativas. "Colocar só um vaso com samabaia ou avenca na sala está fora da proposta de usar essas plantas - e aí, sim, fica cafona", ressalta.