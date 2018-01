R: Quem responde é Sandra Guerreiro, da Luri Decorações (tel. 11 3043-9772), revendedora das persianas Luxaflex: "As dimensões e a forma angular dessa janela não são impedimento para o uso de persianas. Há vários produtos que podem atender à necessidade do leitor. No caso da marca Luxaflex, a cortina Duette é capaz de atingir a dimensão referida com frestas pequenas, que ficam mais bonitas quando as duas persianas se encontram no ângulo de 90 graus." Cortinas rolôs, segundo ela, vão deixar uma grande fresta no ângulo de encontro.