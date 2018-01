R: A arquiteta Zize Zink (tel.: 11 3707-4713) orienta: ''A dica de lugar para comprar camurça ou seda é a Empório Beraldin (tel.: 11 3512-7300). Se a escolha for por seda, será preciso dublar o tecido, pois ele é muito delicado. A dublagem, processo no qual se faz a junção de tecido com tecido, dá um pouco mais de estrutura ao revestimento. Para a mão de obra, recomendo a Decoramelo (tel.: 11 3845-1045)".