R: Segundo a arquiteta Maria do Carmo Brandini (tel.: 11 5041- 8083), a madeira plástica é ecologicamente correta e ideal para uso em vigas, decks, pisos - preferencialmente em áreas externas. No país ainda são poucos os fabricantes do material, um produto com aparência de madeira natural e feito de polietileno de alta densidade (PAD), encontrado em plásticos descartados. Tiago Paura, gerente comercial da Cogumelo, com sede no Rio e com representantes em São Paulo (tel.: 11 4035-7788), informa que esse material é produzido na companhia apenas para produtos de uso externo (oferecem alta resistência em relação às intempéries), como bancos de jardim, decks e cercas, substituindo a madeira de lei bruta. "As ripas de madeira plástica são pesadas e não foram desenvolvidas para a feitura de armários, incluindo os embutidos", diz Paura. O preço também não é competitivo em relação ao MDF ou compensado, usados em armários embutidos, três vezes mais baratos que a madeira plástica, que custa cerca de R$ 200 por m2.

R: Segundo a arquiteta Alice Martins (tel.: 11 3873-5583), a canjiquinha pode ser instalada em uma das paredes da sala. As pedras devem ser fixadas para ter espessura de 4 cm a 6 cm e o ideal é que cubram a parede de uma ponta a outra. Uma segunda opção seria criar nichos laterais (foto à dir.), que podem ser de alvenaria ou marcenaria. O morador deve prestar atenção aos pontos elétricos, que virão para a frente das pedras. Uma alternativa, embora difícil de ser executada, é fazer recortes na pedra quando a instalação for feita. Nenhum dos casos, avisa a arquiteta, ficará perfeito, já que criar tomadas em paredes de pedra é um trabalho sujeito a irregularidades. "Provavelmente as tomadas estarão escondidas atrás do móvel que abrigará os equipamentos." Se o leitor optar por colocar a TV na parede, o pedreiro terá de criar um nicho para possibilitar a fixação de um suporte. "Talvez fosse melhor deixar também a TV sobre o móvel." Sobre a manutenção, materiais de limpeza abrasivos como água sanitária, saponáceo e palha de aço tiram o brilho da pedra. Por isso, seria bom que a pedra fosse impermeabilizada. A empresa Pedras Primavera faz entregas em São Paulo (tel.:11 5563-4000).