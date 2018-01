R: "Revestir as paredes com espuma realmente diminui o ruído. No entanto, é necessário utilizar material adequado, o mesmo que é aplicado nos estúdios musicais", afirma o arquiteto Carlos Marsi (tel.: 11 8102-0741). Segundo ele, o revestimento se chama Sonex (tel.: 11 4072-8200). Fabricado pela Trorion, são placas de espuma que lembram caixas de ovos. Em relação ao drywall, Carlos Marsi diz que este é um material indicado para a confecção de paredes. "São placas de gesso acartonado que, fixadas nas partes metálicas estruturais, formam as paredes de drywall." Ele adverte porém que, para que os ruídos sejam realmente atenuados, é necessário que seja aplicada uma camada de lã de rocha entre essas placas, "pois somente aparafusar as placas de gesso acartonado diretamente na parede existente não resolve o problema". Uma das maiores fabricantes do sistema de drywall é a Gypsum (tel.: 0800 282 9255). A empresa pode indicar uma lista de colocadores ou empresas específicas para cada utilização. "Normalmente eu trabalho nas minhas obras com a Gessoluce (tel.: 11 3071-2030) ou com a Roni Liberato (tel.: 11 5834-0214). Essas, porém, são apenas instaladoras de drywall.