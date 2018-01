Poltrona Cariari

De quem é a poltrona em destaque na capa da edição de 5 de abril?

Estela Pereira, por e-mail

R: Feita de multilaminados e madeira walnut como revestimento, se chama Cariari, poltrona assinada por Sergio Fahrer, e está à venda na Meccane, estúdio do designer (R. Conselheiro Brotero, 297, tel.: 11 3822-0584).

Limpeza de pisos

Gostaria de receber orientações sobre como limpar o piso de cerâmica de minha garagem, totalmente opaco com o passar dos anos; uma escada de granito, que ficou até mais escurecida após o uso de ácido muriático; uma banheira de ferro fundido revestida com porcelana branca.

José D?Amico Bauab, por e-mail

R: Quem responde é a decoradora Karina Korn (tel.: 11 7717-1878): "Para a manutenção de revestimentos, precisamos obedecer a um preceito básico em todos os casos: seguir bem as indicações de uso e manutenção do fabricante de cada produto utilizado. Se já compramos o imóvel com o revestimento aplicado, precisamos nos informar sobre como cada produto se comporta. Isso provavelmente foi o que aconteceu no piso cerâmico da garagem, que ficou opaco. Esse material não volta a ter brilho. A solução é a troca mesmo. Com o tempo, o esmalte pode se desgastar, principalmente se o produto usado para a limpeza for à base de algo mais ácido. Isso também ocorre com as pedras, como no material da escada. Mas, por ser mais forte, o granito aceita um produto que utilizamos muito, o Ultrastriper, que custa por volta de R$ 70 o litro - seu uso é paliativo, para não ter de fazer uma raspagem na pedra e aplicar um impermeabilizante. No caso da banheira, a limpeza deve ser feita com um produto não abrasivo ou um limpador líquido. O leitor também pode limpar os suportes de porcelana descoloridos com pasta de dente misturada com suco de limão, usando uma escovinha. Depois, é só enxaguar bem. A mistura do sal com aguarrás também ajuda a remover a descoloração de uma banheira amarelada. Vale ressaltar que todas essas instruções têm de ser seguidas com muito cuidado, usando luvas de borracha, e deixando os produtos de limpeza longe das crianças".

Livrando-se dos cupins

Queria informações sobre como restaurar móveis antigos infestados por cupins. Tenho algumas peças que, aparentemente, podem ser restauradas. Gostaria que me recomendassem profissionais com experiência nesse tipo de trabalho em São Paulo - de preferência, na região de Campinas. Outras peças, entretanto, se mostram muito prejudicadas. Nesse caso, qual seria a solução?

Denise Chrispim Marin, por e-mail

R: Segundo a Associação dos Controladores de Pragas Urbanas, primeiro seria preciso avaliar o nível de ataque dos cupins nos móveis. A Aprag (tel.: 11 3876-4015) indicou algumas empresas descupinizadoras em Campinas: Detecta (tel.: 19 3268-6200), Defenzza (tel.: 19 3227-1229) e Tecprag (tel.: 19 3229-0777). Essas companhias fazem tratamento de descupinização de residências e mobiliário, mas não fazem restauração. A Tecprag sugeriu, como consultora no caso dos móveis, a arquiteta e restauradora Maria Rita Amoroso (tel.: 19 7819-9050), que atende em Campinas.