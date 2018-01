Armário de boticário: opção barata Armários de farmácia Onde posso encontrar aqueles armários de boticário que vejo sempre nas revistas de decoração? Queria saber se eles são caros e também onde podem ser colocados. Elvira Machado, por e-mail R: A decoradora Suzana Schermann (tel.: 11 3812-4645) responde: "Já usei vários armários de farmácia em meus projetos e eles têm preços acessíveis. Compro por meio de sites de produtos farmacêuticos e veterinários. São ótimas opções para quem não tem espaço de sobra em banheiros, cozinhas e até mesmo como bar, na sala. Podem ser pintados com tinta automotiva, já que geralmente são de aço. Aí, é só trocar o puxador por um incrementado, colocar prateleiras de espelho e pronto, fica um armário charmoso, barato e útil. Veja alguns sites onde esses móveis são encontrados: www.aaro.com.br e www.procifarmed.com.br (tel.: 11 3839- 4200). Se quiser pesquisar mais, use como palavras-chave da busca ?armários? ou ?móveis para produtos farmacêuticos?". Tapete para o quarto Gostaria de ter ideias para meu quarto, que é muito grande e não está confortável... Não tenho tapete e o piso é de tábuas largas. Dúvida: devo colocar dois tapetes laterais ou uma passadeira no pé da cama? Fernanda Barros, por e-mail R: A arquiteta Cynthia Pimentel Duarte (tel.: 11 3078-0177) dá a orientação: "Gosto muito de tapete kilim (de lã, de estampas geométricas e cores mais suaves) ou magreb (de lã listrada e bem colorido) no pé da cama ou mesmo nas laterais. A leitora ainda pode fazer uma composição misturando tapete de algodão com outro de náilon de pelo alto, ou tapete de pele em forma de quadrado nas laterais da cama". Dúvida sobre benjamins Em casa, por falta de um maior número de tomadas, sou obrigada a usar vários benjamins. Fico sempre com a impressão de que posso danificar um aparelho ou o próprio benjamim... Queria saber qual é a melhor maneira de usá-los. Betina Arantes, por e-mail R: Antonio Nardelli, da Luz 3 (tel.: 11 3814-2147), recomenda: "O ideal é conectar apenas duas tomadas por benjamim, assim não se corre o risco de ele esquentar e até mesmo derreter por causa do excesso de energia. Podem-se colocar no mesmo benjamim, por exemplo, duas tomadas de abajures ou equipamentos que não ficam ligados o tempo todo. Vale ressaltar que a máquina de lavar roupas e a geladeira consomem muita energia na hora de ligar e também na hora de centrifugar, o que pede tomada exclusiva para cada eletrodoméstico". Correção A cafeteira Nespresso, exibida no Casa&Cozinha da edição 229 (1/3), não é italiana, como foi creditado, mas sim suíça, produzida que é pela Nestlé.