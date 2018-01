Bonsai no Rio de Janeiro Aonde posso fazer um curso de bonsai aqui no Rio de Janeiro? Janaína Diadora Bartêz, por e-mail R: Segundo a arquiteta fluminense Cynthia Pimentel Duarte (tel.: 11 3841-9645 / www.cynthiapimentelduarte.com.br), a Chácara Tropical (R. Dom Rosalvo da Costa Rêgo, 420, tel.: 21 2493-0394; site: www.chacaratropical.com.br) promove cursos sobre como cultivar e cuidar dessas miniplantas ornamentais. As aulas são dadas no segundo sábado de cada mês, das 9h às 16h, e custam R$ 75. Como localizar vigas e colunas Pretendo derrubar algumas paredes internas, mas não tenho a planta original da casa. Como posso descobrir onde estão as vigas e as colunas? Roberto Dias, por e-mail R: O arquiteto Renato Malki, da Dinalli+Malki Arquitetos Associados (tel.: 11 5052-9669, e-mail: renato@dinallimalki.com.br) explica que, antes, deve-se saber que tipo de estrutura existe no imóvel. Para casas com estrutura de concreto armado, que é o conceito mais utilizado no Brasil, geralmente os pilares estão nos cantos das paredes. Se elas tiverem mais de 6 metros de comprimento, pode até existir um pilar intermediário. "Visualmente, só se identifica um pilar numa casa quando há uma saliência na parede, revelando um elemento mais espesso do que a própria alvenaria", diz Malki. Outra forma elementar de encontrar pilares seria apicoar a superfície da parede em cerca de 3 cm de profundidade, localizando os pilares. Em relação às vigas, elas correm sobre a alvenaria, coroando e travando os pilares. "Só serão identificadas se a largura da viga for maior que a da parede, criando uma saliência", explica o arquiteto. Há também imóveis, entre os mais modernos, que não possuem vigas e pilares e são estruturados na própria alvenaria. Nesse caso, a derrubada de paredes torna-se mais difícil e perigosa, correndo o risco de provocar a demolição parcial da casa. No mercado encontra-se à venda um aparelho que identifica a presença de ferro por toda a alvenaria, auxiliando a encontrar pilares ou vigas, mas seu uso deve ser feito por um especialista. Plantas aquáticas para o lago Tenho uma pequena área nos fundos do meu terren, na chácara que tenho no interior, e pretendo criar ali um lago com carpas. Gostaria de indicações de viveiros especializados em plantas aquáticas. Leonardo P. Swein, por e-mail R: É possível encontrar espécies de plantas aquáticas na Carpalândia (no Bairro do Tanque, em Atibaia, SP, tel.: 11 4416-1121, acesso pelo km. 31 da Rodovia Fernão Dias), no Mundo Koi (Sítio Vista Alegre, em Juquitiba, SP, tel.: 11 9995-5458), na Piscicultura Sainen (em Mogi das Cruzes, SP, tel.: 11 4738-1264) e na Piraporanga Peixes Ornamentais (Rua Avelino Mariano Pena, 151, em Suzano, SP, tel.: 11 4742-6263; email: piraporanga@tanabe.com.br. Site: www.tanabe.com.br).