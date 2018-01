Reforma de móvel assinado Estou à procura de uma oficina que restaure móveis do arquiteto e designer Sergio Rodrigues. Tenho um conjunto de sofá e poltronas Mole, que necessitam de restauro no estofamento de couro; a madeira (jacarandá) está em perfeitas condições. Giselda Barroso-Sauveur, por e-mail R: A loja Arquivovivo (tel.: 11 5973-7003) recomenda o serviço da Reforma Flex, que faz restauração de peças vintage. Na empresa indicada, a leitora pode procurar por Elen ou Dinorá e solicitar um orçamento (tel.: 11 4531-7278). A Dpot (tel.: 11 3082-9513), que vende reedições de Sergio Rodrigues, pode encaminhar ao fabricante as peças que precisam de restauro. Mas a loja só recupera móveis originais, que tenham a assinatura do designer na própria madeira. O ateliê de Rodrigues, no Rio (tel.: 21 2539-0393; verabeatriz@sergiorodrigues.com.br), também restaura os móveis feitos pelo designer. X X X Telhado de varanda Na minha casa há uma varanda, cujo telhado é ligado ao da casa. A área da varanda é em L e tem mais ou menos 3 m x 5 m, o piso é de ardósia, as madeiras que vão do piso ao telhado são largas e envernizadas, e têm aproximadamente 10 anos. Faz três anos que essas madeiras começaram a estragar na parte inferior. Preciso de uma solução, de algum tipo de emenda para dar mais sustentação à estrutura. Gostaria de contar com a indicação de um profissional que faça esse tipo de serviço em telhado de madeira ou que possa fazer a adaptação com outro material, lembrando que essas madeiras sustentam o telhado da varanda. Eda Del Valhe, por e-mail R: Roberto Pontes, da Batista Decks (tel.: 11 2238-8679; batistadecks@ig.com.br), informa que sua empresa pode fazer o reparo, consertando ou trocando a madeira danificada. "É só mandar uma foto por e-mail para que possamos enviar o orçamento", diz Roberto. X X X Estátua de Buda Quero comprar uma estátua de cerca de 1,50 m de altura, representando Buda, de material próprio para áreas externas. Nas lojas de artigos asiáticos só encontro as de madeira, próprias para ambientes internos. Poderiam sugerir empresas que fornecem essa peça? Ana Paula Redmer, por e-mail R: A arquiteta Marcitta Fogaça, do escritório Marcitta Fogaça e Marcelo Bueloni (tel.: 11 5054-2690), responde: "Você poderá pesquisar uma boa variedade de tamanhos e materiais em lojas de São Paulo que importam esse tipo de peça, como a Indoasia (tel.: 11 3824-0927), a Katmandu (tel.: 11 3322-1900), a Paramatma e a Wharehouse (tel.: 11 5524-0476). Algumas dispõem de serviço de vendas online: www.indoasia.com.br; www.katmandu.com.br; www.paramatma.com.br; www.wharehouse.com.br". X X X