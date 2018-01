Onde encontrar o móvel-bar Gostaria de saber onde posso encontrar o móvel-bar que aparece na foto da sala de jantar da reportagem "Um quê de Rio", publicada no dia 4 de janeiro. Andréa Conde Carbone, por e-mail R: A arquiteta responsável pelo projeto, Malu Grilli (tel.: 11 3331- 0283), afirma que o móvel foi feito com um tampo de mármore de 5 cm de espessura e 70 cm de profundidade, que se estende de parede a parede. "Do lado direito, como mostra a foto, há um rebaixo de 2 cm (com 65 cm de largura e 67 cm de profundidade) para acomodar uma bandeja com bebidas ou uma fruteira, por exemplo. Abaixo do tampo foram colocados quatro módulos comprados na Adresse Closets e Cozinhas (tel.: 11 3706-2121 - www.adresse.com.br)", detalha. Mangas de vidro para velas Minha mãe adorou a reportagem "Bangalô dos Sonhos", publicada em 18 de janeiro no Casa&, e queria muito saber onde encontrar as peças com mangas de vidro para colocar velas, destaque de uma das fotos. Clio Ribeiro, por e-mail R: Francisco de la Lastra, proprietário da casa, diz que comprou as luminárias na Ceagesp. "Às terças e sextas-feiras pela manhã há um espaço, depois dos boxes de flores e plantas, que vende diversos tipos de objetos (vasos, luminárias, apetrechos para jardinagem, objetos, velas etc). Outro dia mesmo passei por ali e vi as peças", garante. Recuperação de peças antigas Herdei um conjunto de móveis da marca Cimo, todo de imbuia. Preciso recuperá-lo, porque está com inúmeras marcas e manchas por uso inadequado e excessiva exposição ao sol. Trata-se de uma mesa de jantar com 6 cadeiras, mais bufê, aparador, espelho e cristaleira. Gostaria que me indicassem profissionais especializados em recuperar esses móveis - se possível, sem precisar transportá-los para outro lugar, pois são enormes e pesados. Ana Paula Redmer, por e-mail R: A designer Delia Beru, proprietária da Casa 21 (tel.: 11 3151-3199), sugere procurar o marceneiro Gilvan (tel.: 11 9612-8293). "Ele avalia o estado das peças e o que pode ser feito para recuperá-las." Salvando cristais e cerâmicas Onde poderia recuperar objetos de cristal e cerâmica? Giovanni Corio, por e-mail R: A empresa Emilia Felsberg (R. Camargo Aranha, 140, tels.: 11 3675-4929 e 8487-1818) restaura todo tipo de peça de cristal, cerâmica e metal. Já o Atelier Carla Prates (Av. Pompeia, 1.998, tel.: 11 3865-3865) executa restauro em peças de cerâmica e porcelana.