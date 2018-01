Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6º andar. CEP 02598-900, São Paulo, SP. Porta de vidro adesivada Que empresa fez a porta de vidro adesivada que isola a lavanderia da cozinha da reportagem "Mudança de vida", de Casa&Reforma de 25/1? Queria saber a altura da porta e se foi feita inteira. Miriam Meduri, por e-mail R: O arquiteto Gustavo Calazans (tel.: 11 3662-3934), responsável pelo projeto, responde: "A empresa que confeccionou a porta de correr foi a Vidros Ramos (tels.: 11 2605-5205 e 2605-0684). Utilizei um vidro temperado de 8 mm de espessura em uma folha de 2,20 metros de altura. Ela vai do piso até o trilho que fica escondido atrás da viga de concreto. Há um outro vidro instalado no tampo da bancada de granito - que vai dessa base ao teto e complementa o fechamento, dando melhor acabamento. O adesivo foi aplicado na porta já instalada. É da empresa Walldeco, instalada em Brasília, que vende pelo site www.walldeco.com.br". X X X Sugestão para decoração da varanda Comprei recentemente um apartamento e ainda não fiz a decoração da varanda, que foi fechada com vidro. Ela mede 1,35 m de largura por 5,50 m de comprimento, já descontado o canto onde coloquei um vaso (foto). As janelas da varanda vão abrir metade para um lado e metade para o outro. Gostaria de fazer um ambiente que fosse uma extensão da sala, com um pequeno sofá, mesa com cadeiras para tomar uma cervejinha em dias de calor, tapete e um pequeno jardim. Como posso dispor desse mobiliário? Mando as fotos da varanda para ajudar. Mafalda Zago, por e-mail R: O decorador Ricardo Caminada (tel.: 11 3051-3979) sugere e comenta o projeto: "Coloquei um banco de madeira na frente da porta da sacada, permitindo uma integração com o living sem tirar a vista externa. Ao lado dele há duas mesas com rodízios, que podem ser usadas como de centro. As paredes laterais foram revestidas de madeira de demolição, com plantas em vasos suspensos. Abaixo da janela, uma pequena mesa (base de ferro e tampo de mármore) com duas cadeiras (de ferro), para a cervejinha do fim da tarde. Entre a porta e a janela há um vaso com plantas e sugiro uma cortina rolô (de voile com varetas de bambu) do piso ao teto, do lado de fora. Duas floreiras no canto criam o pequeno jardim desejado pela proprietária. O piso é coberto de pedriscos bege e branco, misturados na proporção de 2 sacos de bege para 1 de branco. É essencial consultar um paisagista para saber quais plantas terão boa adaptação nessa área. Sugiro contatar a paisagista Sandra Graaff (tel.: 11 8383-7873)".