Faqueiro embutido Procuro empresa ou um especialista que possa fazer um faqueiro na minha gaveta. É uma peça feita no próprio compartimento e revestida de tecido. Podem me ajudar? Gudrun von Rautenfeld, por e-mail R: O arquiteto Gustavo Calazans (tel.: 11 3662 3934) dá duas dicas: Paschoal Mastrorocco (tels.: 11 2865-2444 e 9212-3456), segunda geração de uma família que lida com marcenaria fina para gaveteiros e armários, cobra entre R$ 700 e R$ 1.400 para executar o faqueiro embutido (foto). O outro especialista é Armando Fernandes Júnior (tel.: 11 3735-6614), que faz o projeto para guardar um conjunto de 130 peças a partir de R$ 768. X X X Como montar paredes vivas Não há hoje uma revista em que não apareça uma reportagem sobre paredes vivas como elemento embelezador de um ambiente. Fora desse mundo maravilhoso da comunicação, conseguiria montar algo semelhante em casa? O que é preciso levar em conta na hora de escolher as plantas? Gladys Freitas, por carta R: A paisagista Gica Mesiara (tel.: 11 3898-0013) responde: "Primeiramente, o local onde se pretende instalar o jardim deve ser bem iluminado e arejado. A escolha das plantas pode ser feita em função da luminosidade, da umidade relativa do ar, se há maresia, vento, ar-condicionado e exposição a intempéries. Podem ser usadas diferentes plantas, menos arbustos e árvores. As mais comuns são samambaias, orquídeas, begônias, gerânios, avencas, ripsális, chifre-de-veado, marantas, antúrios e lírios da paz". Ofurô na varanda Quero ter um ofurô na varanda do meu apê. Vi na vizinhança e achei o máximo. As medidas são 3 m x 6 m. Como devo proceder? Qualquer varanda suporta o peso? Preciso de autorização do condomínio? Céline Landriot Dias, por e-mail R: O arquiteto Carlos Verna (tel.: 11 3871-4441) orienta: "Geralmente as lajes para piso são calculadas com capacidade para suportar entre 350 e 500 kg por m2, mas tudo depende do projeto feito para o edifício. Convém consultar o condomínio, que deve ter o memorial de cálculo. Se a varanda for uma laje em ?balanço?, ou seja, se não tiver pilares em uma das extremidades, ela pode ter um cálculo de carga reduzido e, com isso, suportar menos peso. Quanto à instalação do ofurô, é necessário que exista um ponto de água próximo e um ralo para escoamento. Os acessórios do ofurô, como aquecedor e bomba de circulação, podem ser instalados independentemente. Mais: existem ofurôs de fibra - mais leves - que podem ser revestidos com madeira". Para restaurar a luminária Onde posso restaurar uma luminária de piso de base cromada e estilo moderno? A base está solta da haste e seria necessário também dar um banho de cromo. Neuza Passos, por e-mail R: A arquiteta Paula Gambier (tel.: 11 3846-1989) adianta: "A Dário Cúpulas (tel.: 11 5055-6153) executa vários tipos de reparo, além de fabricar cúpulas. Outra possibilidade é entrar em contato com lojas de iluminação, pois muitas consertam peças de terceiros".