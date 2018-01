Piso de cimento queimado Estou comprando um apartamento e gostaria que o piso fosse de cimento queimado, revestimento que vejo freqüentemente em restaurantes e lojas, mas quase nunca em moradias. Algumas vezes ele é decorado com pequenas pastilhas, cacos de lajota, azulejos antigos. Gostaria de saber se esse piso é indicado para revestir um apartamento, se é durável e de fácil manutenção e se é de baixo ou alto custo. A idéia é aplicar o cimento queimado sobre tacos de madeira que estão por baixo do carpete, que será removido. Uma vez feito, o cimento vai danificar para sempre os tacos? Gostaria de ter indicações de empresas que façam o serviço. Mônica Telles de Meneses, por e-mail R: O cimento queimado pode ser usado em qualquer ambiente e é bem resistente em áreas molhadas. Nesses espaços, evite acabamento brilhante com ceras impermeabilizantes, pois elas deixam o piso escorregadio. Em cômodos como salas e quartos, o piso pode receber cera ou silicone, que oferecem, respectivamente, acabamento brilhante ou fosco. É muito importante contratar mão-de-obra especializada para evitar dores de cabeça com o surgimento de trincas, fissuras e infiltrações - problemas freqüentes, quando o trabalho não é executado corretamente. Para evitar trincas (o cimento queimado retrai depois de seco), o piso deve ter juntas de dilatação de até 1 m x 1 m. Uma alternativa que vem sendo muito usada é o tecnocimento, aplicado sobre o contrapiso em uma camada contínua, sem juntas. "O produto pode ser colocado sobre tacos sem problemas. Mas, se houver tacos soltos, eles vão estragar o cimento", afirma Gerson Carvalho, da NS Brazil. Ele ainda explica que o cimento pode ser tirado dos tacos mediante raspagem e que a recuperação deles depende da empresa encarregada do serviço. "O custo de instalação do tecnocimento sai em torno de R$ 90 o m2. Já o piso com cimento queimado comum custa cerca de R$ 70 o m2", diz Gerson Carvalho. A seguir, algumas empresas que executam esse serviço: NS Brazil: Rua Letício, 136, Diadema (SP), tel.: (11) 4066-6040; Petrus: Rua José Henrique, 67, tel.: (11) 6909-5266; Ladrilar: Rua Porto Calvo, 63, tel.: (11) 3228-6409, e Fábrica de Ornatos Nossa Senhora da Penha: Rua Capitão João Cesário, 116/118, tels.: (11) 6646-4495 e 6646-4233. Canos para o aquecedor Quero mudar de parede o aquecedor a gás que fica na área de serviço. Para tanto, necessito de um encanamento dourado, para fazer as conexões de gás e água fria e saída de água quente, usado para esse tipo de aquecimento. Porém, nas lojas de material de construção só existe o tamanho padrão e não sei onde posso encontrar esse encanamento com tamanho maior. Luís Abner, por e-mail R: O arquiteto Roberto Pellegrini (Rua Desembargador do Vale, 100, tel.: 11 3675-7989) diz que as lojas desse material só trabalham com o tamanho padrão. A solução? Contatar o fabricante do aquecedor para saber as especificações da tubulação segundo a necessidade do leitor.