Plantas para a varanda Na varanda do meu apartamento, de 2,5 m x 1 m, tenho apenas uma floreira retangular de cerâmica branca, estreita e baixa, junto à porta de vidro que dá para a sala. Gostaria de cobrir com plantas a única parede de alvenaria, também branca. O que fica melhor: uma trepadeira ou vasos, em painéis ou avulsos? Solange Rebelo Vilella, por e-mail R: O paisagista Eduardo Luppi (tels.: 11 5073-9422 e 5058-9414) responde: "As duas opções podem dar um resultado bonito. Você pode instalar um painel de fibra de coco (não use xaxim, pois o material está em risco de extinção) e nele pendurar vasos também de fibra de coco e plantar diferentes espécies de plantas. Se a parede for do tipo sombreada, escolha chifre-de-veado, ripsális, peperômias, columéias e algumas espécies de orquídeas. Se a parede for ensolarada, porém, opções são aspargos ornamentais, gerânios pendentes, columéias, ripsális e melindros, entre outros. Outra possibilidade seria colocar um vaso ou uma floreira na base da parede e fixar, nela mesma, uma treliça, feita de bambu ou metálica. Na floreira pode-se plantar uma trepadeira (sete-léguas, ipoméia e madressilva, por exemplo), que também ficaria presa a uma treliça". X X X Estampa para o sofá Na sala de casa tenho dois sofás de chenile bege. Preciso trocar o tecido e pensei em usar estampa em um dos sofás, mas não sei como fazer. O tapete é roxo e a mesa de centro, de madeira escura. Vale investir em estampa? De qual tipo? Não quero um desenho que saia logo de moda... Isabela Castro Lima, por e-mail R: "Almofadas podem ser estampadas - são mais baratas para trocar quando a estampa estiver velha - , assim como as poltronas (menores que os sofás, usam menos tecido e por isso provocam impacto visual menor). Mas, quando o assunto for sofá, Isabela, se já pensa que o desenho ?pode sair de moda logo...?, é melhor cobrir o móvel com um tecido de cor lisa e arriscar estampas nos acessórios", recomenda o designer de interiores Roberto Negrete (tel.: 11 3082-5156). "Além disso, um sofá estampado e outro liso não me parece uma combinação feliz, mas entenda, nada tenho contra as estampas no sofá, longe disso. Na verdade, nada impede que você faça os dois móveis estampados, usando um tecido listrado, com estampa geométrica, desenhos étnicos ou até flores e folhas. Vale tudo, Isabela. Só é preciso ter coragem." X X X Tinta para azulejos Acho os azulejos de minha cozinha um tanto ultrapassados (têm mais de 20 anos), mas não gostaria de trocá-los. Existe alguma tinta própria para cobri-los e dar assim outra cara ao ambiente? Posso eu mesma aplicá-la? Sâmia Fortes, por e-mail R: A Coral (SAC 0800 11 77 11) fabrica uma tinta epóxi para azulejos na cor branca. Nas lojas que possuem o equipamento que mistura tintas, dá para criar qualquer tonalidade clara. A tinta pode ser aplicada em superfície bem limpa, mas antes é necessário passar uma demão do Fundo Epóxi Coral Profissionais. Na Sherwin Williams (SAC 0800 702 4037), a linha Nova Cor Azulejo é vendida em cinco cores. Antes da aplicação de um produto, os azulejos devem ser limpos com água sanitária diluída em água. As empresas recomendam duas demãos para cobrir a superfície, enquanto a limpeza semanal deve ser feita com bucha, água e sabão neutro.