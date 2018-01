Contra a umidade em parede externa Solicito a gentileza de me informarem qual a melhor solução de revestimento para parede externa,q ue está com um tanto de umidade impossível de ser eliminada. A última tentativa foi com textura - e não deu resultado.[PARA BOX] Paulo F. Chaves, por e-mail R: O arquiteto Amaury Ferreira, do escritório FB Arquitetura (tel.: 11 3885-7044), orienta: "A umidade é prejudicial a qualquer tipo de acabamento. Por mais resistente que seja o material, a longo prazo acabará danificado. Em paredes externas, a infiltração pode ser solucionada com a instalação de rufos (forros) ou aplicação de impermeabilizantes na alvenaria. Como opção, indico as texturas cimentícia ou de quartzo, que têm produtos hidrofugantes em sua composição, garantindo maior resistência à água". Como polir o Porcelanato É possível polir um porcelanato já instalado? Gostaria de fazer uma "brincadeira" no piso, mesclando peças brilhantes e opacas. Que empresas fazem esse serviço?[PARA BOX] Carlos R. Gouveia, por e-mail R: Eliezer Rosa, da Mãos à Obra Prestação de Serviços (tels.: 11 4484-5026 e 7103-8293), especializada em instalação de porcelanato, esclarece: "O porcelanato não é como uma pedra, que aceita polimento. É um material cerâmico com uma camada de resina polida. Hoje, existem porcelanatos com vários acabamentos, até mesmo foscos. Seria mais fácil comprar o produto com esse tipo de acabamento. Como o piso já existe, o leitor pode passar uma lixa d?água para quebrar o brilho, mas o resultado não será uniforme. Nesse caso, use lixa de número 380 ou 400". Piso para o quarto do bebê Estou esperando meu primeiro bebê e comecei a ajeitar o quarto dele. Já escolhi os móveis e gostaria de saber qual o piso mais indicado para esse tipo de ambiente. Podem me ajudar? Soraia Regina, por e-mail R: Quem responde é a arquiteta Beatriz Dutra (tel.: 11 3061-2826): "O piso ideal é o de vinil, que pode ser instalado sobre qualquer piso já existente. É fácil de limpar, super-higiênico e ainda tem maciez para o bebê engatinhar. Ele é colocado sobre espuma e preso por um cordão de madeira pregado no rodapé. A única desvantagem está na durabilidade, de no máximo dois anos, isso se tratado com bastante cuidado. Saltos altos também podem marcar, danificando o revestimento".