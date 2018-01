Onde comprar a luminária da capa Gostei muito da luminária que aparece acima da mesa de jantar na foto de capa do Casa&, publicada no dia 14 de setembro. Queria saber em que loja posso comprá-la e qual o valor. Erika E. Aquino Costa, por e-mail R: A luminária é a Tolomeo, criada pelo italiano Michele De Lucchi, em 1986, para a Artemide. A peça original está à venda na La Lampe (modelo Decentrato, por R$ 2.489, sem a cúpula). A loja fica na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.258, tel.: (11) 3069-3949. Ainda se vendem penteadeiras? Queria saber onde encontro à venda penteadeiras... Pretendo presentar minha filha com esse móvel que desapareceu da lojas. Adir Tavares, por e-mail R: Realmente a penteadeira é um móvel que sumiu do mercado, mas com criatividade a leitora pode lançar mão de um recurso usado por vários profissionais, entre eles a decoradora Neza Cesar (tel.: 11 3571-2023). Ela sugere comprar uma penteadeira em lojas de móveis antigos e usados, como os da Cardeal Arcoverde, e modernizar a peça. "Pode-se mandar laquear com uma cor única e colocar, no tampo, vidro colorido ou espelho. Outra alternativa é fazer decupagem com tecidos de estampas variadas, de cores que combinem entre si", explica ela, que mantém, em seu escritório, equipe epecializada em renovar móveis. Conserto de geladeira antiga Tenho uma geladeira Whirlpool importada há mais de 20 anos, cujo motor funciona perfeitamente. No entanto, o material de seu interior (paredes e prateleiras das portas) está começando a rachar. Existe algum serviço especializado que repare esse tipo de problema? Helga Bell, por e-mail R: De acordo com o atendimento ao cliente da Whirlpool (tel.: 11 4004-0014), a empresa oferece assistência específica para produtos fabricados fora do Brasil. É necessário que a consumidora entre em contato com o fabricante, ou procure o serviço autorizado mais próximo de sua casa, para agendar uma visita técnica. Só dessa maneira será possível identificar o modelo em questão e avaliar o estoque em um dos 450 postos autorizados da marca (que engloba Brastemp e Consul). Como a geladeira está fora da garantia, a visita será cobrada.