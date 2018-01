Mancha de caneta O sofá de minha sala está com manchas antigas de caneta esferográfica. A peça é herança de família e eu realmente não quero me desfazer dela. Onde mando lavar? Ou será que devo forrar o sofá? Tânia Regina, por e-mail R: Sidnei Melo, da Decoramelo de Interiores (tel.: 11 3845-1045), responde: "Manchas de caneta esferográfica são geralmente as piores para sair, quando saem... Em geral, é necessário trocar o tecido e, já que se trata de um móvel de família, vale a pena a reforma. Tudo indica que deve ser uma peça resistente e de boa qualidade. O ideal é revestir com seda ou veludo. Mas essa escolha depende de onde o móvel será colocado e sua relação com outras peças de decoração." Família vende-tudo Vou mudar no final do ano e queria vender parte dos móveis e objetos. Seria possível me indicar profissionais que organizam vendas do tipo "família muda"? Eulália Cintra, por e-mail R: A leitora pode entrar em contato com Fernanda Melo (tel.: 11 3742- 1632), Nanda Leite de Barros Mello (tel.: 11 3578-5196), Maria Helena Farahat Manasseh (tel.: 11 4702- 2139) ou Meredith Promoções (tel.: 11 3083-6395).