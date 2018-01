Contra a ferrugem nos talheres Tenho um faqueiro de inox Wolff com cerca de 34 anos, de uso esporádico. Alguns talheres apresentam pontos de ferrugem e pergunto: como eliminá-los? Silvia R. Alvarenga Lobosque, por e-mail R: Edmilson Nascimbeni, gerente industrial da marca Wolff (tel.: 11 3616-9900), dá as dicas: "Os aços inoxidáveis diferem dos aços comuns, principalmente por terem, no mínimo, 10,5% de cromo (os faqueiros Wolff têm 18% desse metal). O cromo favorece a formação de uma camada que protege o aço inoxidável de corrosão e oxidação. Em contato com o ar, a camada tem capacidade de se auto-regenerar. Todavia, acúmulo de sujeira, pó e gordura podem ocasionar manchas e corrosão. Além disso, alguns alvejantes e esponjas de aço devem ser evitados, pois partículas de ferro podem aderir à superfície do inox, causando corrosão. Para evitar manchas e corrosão, limpe as peças com água e detergente e seque-as imediatamente com pano macio. Agora, se forem apenas manchas de ferrugem, tente removê-las com polidor de metais cromados. Entretanto, se já existem pontos de corrosão, o ideal é mandar polir o faqueiro em empresa especializada". A que distância fica a TV Qual a relação correta de altura entre o rack da TV e o sofá? Gosto dos modelos modernos de rack mais baixos, mas meu sofá é um tanto alto e já percebi um certo desconforto em assistir à TV. Há uma regra? Vou ter de trocar o móvel? Bianca Ávila, por e-mail R: O arquiteto Frederico Zanelato (terl. 11 4738-4213) responde: "Segundo a Norma Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050/2004), para quem está sentado, a linha do horizonte visual (ou seja, a que está à altura dos olhos) fica a cerca de 1,10 m a partir do piso. Há, porém, uma variação angular dos olhos a partir desse horizonte. Assim, quanto maior a distância entre a pessoa sentada e o objeto, maior a variação da altura que a TV pode ser fixada. O importante é a pessoa sentir conforto ao olhar para o equipamento". Iluminação no jardim Há um jardim na frente do meu sobrado, de área média. Sei que ele ficaria outro à noite com alguma iluminação. O que devo usar: spots direcionados ou luz instalada nas próprias plantas? Forrado de grama, tem canteiros com seixos, vasos com buxinhos e jabuticabeira. Osvaldo Cavalcanti, por e-mail R. Mavi Martiniano, da Luz 3 (tel.: 11 3814-2147) acredita que o jardim ficaria mais valorizado com luminárias de solo ou espetos no meio das plantas. "O ideal é avaliar o jardim no final da tarde, quando há ausência de luz do dia, para determinar o tipo e a quantidade adequados. Vale a pena consultar um profissional de paisagismo ou decoração."