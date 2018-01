A samambaia - e a moda Tenho na sala um vaso com uma volumosa renda portuguesa, que me acompanha há anos, e que adoro. Mas minha filha insiste que ela deve ser transferida para a área de serviço, porque samambaia é cafona. É verdade que essa planta está fora de moda? Maria Antônia Olivieri, por e-mail R: Quem responde é o designer Marcelo Rosenbaum (tel.: 11 3063-3746): "Quem está fora de moda é a sua filha, pois fora de moda é achar que algo é fora de moda. Caso ela insista em pôr a planta na lavanderia, prefiro, então, que me dê de presente para eu pôr na minha sala. Adoro samambaia, pois traz as melhores lembranças da minha infância, e acho que não tem nada mais na moda do que enfeitar a casa com coisas que você adora." Umidade no quarto Há anos tenho um problema de umidade em meu quarto e comprei um aparelho desumidificador, pelo qual paguei R$ 600. Porém, não notei sua real eficácia, talvez porque não o deixe ligado todos os dias. Mesmo assim, percebo que quando ele está funcionando o reservatório se enche com a água decorrente da umidade e exala um odor forte, que deixa minhas roupas com o cheiro característico e às vezes com manchas de mofo - o mesmo ocorre com bolsas e sapatos. A meu pedido, um profissional veio em casa para analisar o problema, e ele disse que teria de quebrar tudo para talvez resolver a questão. Além do trabalho de deslocar móveis e objetos, eu gastaria uma fortuna. Então pesquisei na internet receitas para minimizar os efeitos da umidade e achei sites que recomendam usar cânfora, cal virgem, giz escolar esmagado, sal grosso e sílica gel. Gostaria que vocês me ajudassem a solucionar esse desconforto e também saber aonde encontro cânfora e sílica gel. Renata Gouveia, por e-mail R: Não é fácil fazer um diagnóstico desse tipo à distância ou sem visita ao local. Entretanto, a leitora deve primeiro verificar se a áreacom umidade é uma parede externa ou parede divisória de ambientes molhados, como lavanderia, banheiro ou cozinha, pois a umidade pode ser causada por encanamento com vazamento ou falta de impermeabilização do respectivo ambiente. Identificada a origem da umidade, recomenda-se o imediato reparo do encanamento ou a revisão da impermeabilização. A solução paliativa é comprar, em supermercados ou lojas de material de construção, um produto de embalagem plástica chamado Secar, que absorve a umidade do ar transformando-a em água. Ele deve ser substituído periodicamente. A arquiteta Daniela Corcuera, do escritório Corcuera Cavalcanti (tel.: 11 5078-7925), afirma que, além dos produtos antimofo que a leitora menciona, ventilação e insolação reduzem os efeitos nocivos da umidade. "Entretanto, são apenas paliativos, ou seja, não vão resolver o problema." Bordar em passe-partout Gostaria que vocês me ajudassem a encontrar fornecedores de passe-patout xadrez estampado com bolinhas, pois sou bordadeira de ponto-cruz e não acho esse material. Tenho alguns quadros já bordados e sem moldura. Solange Nesanovis Braidatto, por e-mail R: A leitora pode encontrar o passe-partout solicitado, de bolinhas e de outras estampas, na Fotos Ferrara (R. Dom José de Barros, 65, loja 19, tel.: 11 3258-9351) e na Facioli (R. Canguaretama, 181, tel.: 11 6957-5111).