Limpeza de Porcelanato Gostaria que me informassem se existe no mercado algum produto para limpeza de porcelanato. Tenho esse tipo de piso em todo o apartamento, da marca Elisabeth, e não sei se estou fazendo uma limpeza correta, pois só uso um pano úmido. Lisete Monteiro Lacreta, por e-mail R: O SAC da Cerâmica Elisabeth (tel.: 11 3871-9137) orienta a usar detergente neutro amarelo para a limpeza, já que nessa cor o produto tem o menor pH entre os detergentes - sendo, portanto, menos agressivo. Dilua uma colher de sopa em cinco litros de água e passe sobre o piso com pano, ou esfregue com vassoura ou escova de cerdas macias. Após o enxágüe, seque bem o piso para evitar que micropartículas de água deixem marca no porcelanato.O SAC da Portobello (0800-648-2002) orienta o mesmo procedimento e, para limpeza mais pesada, recomenda o uso de produtos testados em laboratório: Veja cloroativo e saponáceo cremoso Cif, diluídos em água na proporção de uma tampa para cinco litros de água. Mancha no piso de cerâmica Minha copa/cozinha tem piso de cerâmica marrom e, ao fazer uma limpeza no fogão com desengordurante Veja, o produto caiu no piso e criou mancha. Tentei tirar as manchas e piorou ainda mais... Devo ter removido a película protetora da cerâmica, pois ela perdeu o brilho e ficou esbranquiçada. Existe alguma resina ou algum produto com o qual eu possa consertar o estrago? Cera não deu certo. Christine Born, por e-mail R: Segundo o Atendimento ao Cliente da Gyotoku (tel.: 11 4746-5010), alguns produtos de limpeza podem prejudicar o piso, causando o que se chama de ataque químico - problema que compromete o esmalte dos pisos cerâmicos e não tem solução. Nenhum impermeabilizante aplicado sobre o piso trará melhorias. Para evitar esse tipo de transtorno, o cliente deve seguir as normas de limpeza de cada produto adquirido. Liliane Congro, supervisora de Garantia de Qualidade de Produto da Cecrisa (DDG 0800 701 7801), explica que cerâmicas ou porcelanatos (esmaltados ou não) serão atacados se forem usados produtos de limpeza à base de ácido muriático, enquanto os porcelanatos polidos não vão resistir a ácido fluorídrico. Geralmente, os produtos de limpeza desengordurantes contêm alta concentração de ácido e acabam agredindo a superfície dos revestimentos cerâmicos. O mais seguro é procurar a assistência técnica do fabricante para verificar se houve, de fato, ataque químico. Como iluminar a mesa de jantar Não tenho ponto de luz em cima da mesa de jantar. Como não há forro de gesso, a instalação teria de ser feita diretamente na laje. Para iluminar esse móvel, devo usar uma luminária de pé ou puxar uma extensão de um ponto de luz próximo? E como vou esconder a fiação? Paula Souza Ramos, por e-mail R: Jorge Lima, do departamento de projetos do Laboratório da Luz (R. Antonio Carlos, 686, tels. 11 3218-2788 e 3231-4811) responde: "Hoje os eletricistas rasgam a laje para passar um fio até o centro da mesa e depois o cobrem com plastchumbo e gesso para acabamento - assim dá para colocar um pendente no centro da mesa. É operação simples e barata, com a vantagem de usar o mesmo interruptor onde é acesa a luz geral".