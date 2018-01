Coifa, na cozinha integrada Cada vez mais vejo projetos que unem a cozinha à sala de jantar. Sempre tive curiosidade em saber que tipo de coifa se usa nessas cozinhas, para evitar que o cheiro da comida invada a sala. Elas são mesmo eficientes ou é desaconselhável abusar de frituras? André Lima Salvador, por e-mail R: A designer de interiores Simone Goltcher (tel.: 11 3814-6566) responde: "As coifas estão cada dia mais eficientes. Na hora de escolher o modelo é importante ficar atento ao seu poder de sucção. Quanto maior, melhor a coifa eliminará odores e gordura. Existe grande variação entre o poder de sucção dos modelos existentes no mercado, por isso, é preciso comparar as marcas antes da compra. Além disso, a instalação do equipamento também pode influenciar na sua eficiência. Quanto mais diretamente estiver posicionado sobre o fogão, mais eficiente será. Também é aconselhável que a largura seja no mínimo igual à do fogão". Poda da árvore da felicidade Tenho uma árvore da felicidade na sala de estar. Parece que ela gostou do local, onde bate sol do final de tarde, pois vem crescendo rapidamente. A fêmea vai melhor do que o macho, que parece uma salsinha. Agora, estou preocupada com a altura da árvore, pois, daqui uns 10 centímetros, estará batendo no teto. Não entendo quase nada sobre poda de plantas - e, ao tentar me informar, disseram que é preciso cortar os galhos de cima. Tenho receio que ela morra, pois os galhos mais novos são justamente os de cima. Gostaria que me ajudassem a resolver essa questão. Delvia Conforto, por e-mail R: O paisagista Marcelo Faisal (tel.: 11 3021-2665) responde: "Podas são rotineiras nas plantas e devem ser feitas quando necessário. A poda na parte de cima da planta incentiva brotações laterais, tornando-a mais robusta. O início da primavera é ideal para realizar as podas desejadas, que podem ser feitas o tanto que a leitora desejar. Aproveite, também, para fazer adubação química e orgânica, o que garante melhor brotação". Laqueação de móvel Quero mandar laquear um móvel. Algum decorador me indicaria profissional que tenha bom preço? Carolina Vieira, por e-mail R: A arquiteta Glaucya Taraskevicius (tel.: 11 9747-7225) indica a Casa Nova Laqueação (tels.: 11 5541-9261 e 3463-2642; www.casanovalaqueacao.com.br), que faz, segundo ela, "um trabalho muito bom e a um preço justo". Já a arquiteta Regina Adorno (tel.: 11 3486-2905) sugere que a leitora entre em contato com o marceneiro Miramar (tels.: 11 5614-5670 e 9145-8637) ou a empresa José Luis Laqueações (tel.: 11 3781-9443).