Como escolher poltronas Minha sala não é muito grande, tem uns 3 m x 3 m, e a decoração é leve. Tenho um sofá de estilo austero e queria suavizar com as poltronas. Pensei em comprar dois modelos distintos, mas uma amiga, que é arquiteta, acha que devo comprar um par igual. Fica mesmo estranho ter um sofá e duas poltronas cada uma de um modelo? Pensei em ao menos coordenar as cores das poltronas. Que solução vocês sugerem? Marco Antônio Souza, por e-mail R: A arquiteta Tina Ansarah (tel.: 11 3068-0085) responde: "Já que a sala tem uma decoração leve, é preferível não misturar poltronas diferentes. Tente escolher um tecido bem ousado e distinto para esses móveis, assim vai ser possível criar um destaque na sala. Se misturar poltronas, tente escolher ao menos duas de design não muito chamativo". Armários para a lavanderia Estou pensando em trocar os armários da lavanderia de casa e peço a indicação de empresas que façam esses móveis. Além disso, queria uma orientação sobre o melhor tipo de madeira, já que o lugar é bastante úmido. Olga Maria Duarte, por e-mail R: A leitora pode entrar em contato com as seguintes empresas: Device Marcenaria (R. Thomas Deloney, 348, cj. 93, tels.: 11 5182-8653 e 9938-1854), Raniv Marcenaria (R. Marangoni, 1, Penha, tel.: 11 3875-6963) e Gav Marcenaria (R. Augusto de Almeida Batista, 2.479, tel.: 11 4782-5743). Onde colocar a mesa de jantar Acabei de comprar um apartamento e comecei a decoração. A sala é em L, e o espaço de jantar está integrado ao estar. A parte maior mede 4,5 m x 4 m e a menor tem 3 m x 3,5 m. Onde ficaria melhor a mesa de jantar para 4 lugares, e qual o desenho apropriado? Rita de Cássia Lima, por e-mail R: A arquiteta Vivi Cirello (tel. 11 3088-3363) responde: "Nessas dimensões, há a possibilidade de criar três ambientes na área social do apartamento - estar, home theater e sala de jantar, conforme demonstrado na planta acima. Ao colocar duas poltronas giratórias no home theater, ele fica integrado ao estar. Como a sala de jantar também é espaçosa, dá até para usar uma mesa de seis lugares em vez de quatro".