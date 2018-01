Cadeira da escriba Tenho uma cadeira giratória, sem braços, da Escriba, e gostaria de trocar o tecido. O tapeceiro que prestava esse tipo de serviço na empresa onde trabalho se aposentou e os que eu consulto dizem não terem prática com esse tipo de cadeira. Agradeceria a indicação de um profissional. Paulo Ruas, por e-mail R: A arquiteta Cynthia Pimentel Duarte (tel.: 11 3841-9645) costuma trabalhar com o sr. Álvaro, da Álvaro Estofados, "um tapeceiro de mão cheia". Ele faz visitas sem compromisso. Os contatos são: (11) 4825-1311 ou 8255-4999. Armários de fórmica Minha cozinha tem armários de fórmica e gostaria de trocar as portas sem ter de trocar a base dos armários, que se encontra em bom estado. Vocês poderiam me indicar um fornecedor para esse serviço e o custo aproximado de cada porta? Gostaria também de uma sugestão para a cor e o material das portas. A cozinha tem azulejos desenhados em todas as paredes e a base dos armários é branca. Raquel Felício, por e-mail R: A decoradora Maria Eunice Fernandes (tel.: 11 9918-4466) sugere mandar fazer portas de fórmica branca, uma vez que os azulejos já são decorados, e capriche na escolha dos puxadores. "Outra opção é uma madeira tipo teca ou carvalho americano, que dão um visual atual e trazem calor à cozinha. O corpo do armário pode ser mantido na fórmica branca." O marceneiro Antonio Guimarães (tel.: 11 5892-5518), sugestão de Maria Eunice, cobra R$ 600 o m2 para portas revestidas de fórmica ou madeira. Francisco Cálio na Casa Cor No Casa& Especial Casa Cor 2007, de 27 de maio, aparece uma espécie de pira redonda no ambiente de Francisco Cálio, o lounge de entrada. De que material é feita, qual o sistema que utiliza e onde posso encontrar? Felipe Petrone, por e-mail R: Na verdade, trata-se de uma lareira estruturada em inox polido, com pedras vulcânicas, que utiliza sistema a gás automatizado, tem acendimento por meio de um interruptor e foi executada pela Construflama, que faz esse serviço sob encomenda (R. Branco de Morais, 422, tel.: 11 5181-3071 - Site da Construflama). Tapetes desgastados Tenho um tapete tipo arraiolo e outro oriental que estão se desfazendo nas bordas. Procurei alguém que possa arrumar, mas só encontro lojas de tapetes ou lavanderias que fazem o serviço através de terceiros e, assim, dobrando o preço. Vocês conhecem alguém que possa recomendar para esse serviço? Brad Corson, por e-mail R: Eliane Ventura, designer de interiores (tels.: 11 9291-1368 e 11 2274-5595), afirma que esses tapetes precisam de muito cuidado na hora da lavagem, troca de franjas ou consertos. "As bordas se desfazendo indicam normalmente o próprio desgaste pelo uso. Assim, é necessário que se procure um profissional especializado no restauro desses materiais, a fim de se obter um resultado agradável e o mais harmônico possível." Eliane indica Vanderlei (tels.: 11 5562-4919 ou 9982-1647), "profissional habilitado e experiente na área de restaurações de tapetes orientais e arraiolos."