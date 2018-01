Indicações sobre piso laminado Vou mudar de apartamento no próximo mês e queria ter informações sobre o piso laminado que será colocado sobre os tacos de madeira na sala de estar. Qual a melhor marca do mercado? Qual não faz barulho ao pisar? Peço ainda indicações de empresas competentes que realizam o trabalho. Paulina Capel, por e-mail R: O arquiteto Gustavo Calazans (tel. 11 3662-3934) responde: "Há muitos pisos laminados no mercado. Acredito que a sua preocupação deva ser com a idoneidade da empresa, a capacidade de honrar com os compromissos e a opção de assistência técnica em caso de problemas. Também acho fundamental buscar empresas que tenham responsabilidade com o meio ambiente, já que os fabricantes de pisos laminados usam matéria-prima vegetal. Nesse quesito, empresas como a Duratex, que produz o Durafloor - o mais antigo piso laminado fabricado no Brasil -, apresentam uma política ambiental sólida e madura no que se refere à responsabilidade ambiental. Os laminados são pisos flutuantes, por isso o barulho que fazem ao pisarmos resulta do espaço entre o piso original ou contrapiso e a régua do laminado, soando como um estrondo oco. Para minimizar o problema, usa-se uma manta que reduz o barulho, mas ele não some totalmente. Assim, quanto mais espessa e densa for a manta, melhor a sua eficiência acústica". Instalação de forno no armário Em inúmeras revistas de decoração encontro fornos de cozinha instalados no armário. Como devo em breve trocar os armários de cozinha, pensei em usar essa idéia, mas tenho receio de prejudicar a madeira. O que é preciso fazer? Paula Souza, por e-mail R: A designer de interiores Vilma Massud (tel.: 11 5061-9517) recomenda que o equipamento nunca fique em contato direto com a madeira. "Muitas vezes, os projetos não atentam para isso. A madeira esquenta, sim, e com o tempo ela pode deteriorar", diz Vilma. "Devem ser seguidas sempre as especificações do fabricante dos equipamentos, como forno microondas, forno de fogão, geladeira. Eles costumam recomendar um espaço destinado para ventilação - é assim que procedo sempre que pretendo fazer esse tipo de instalação nos meus projetos." Vilma exemplifica: no caso de equipamentos com 50 centímetros de profundidade, vale a pena deixar um vão de 70 a 80 centímetros, criando um "bolsão" de ar entre a madeira e o eletrodoméstico. Como conservar vinhos na cozinha Adoro vinho, mas não tenho como comprar uma adega. Como faço para conservar a bebida em temperatura ideal dentro da cozinha? Iolanda Jacob, por e-mail R: A arquiteta Marcitta Fogaça (tel. 11 5054-2690) responde: "Para melhor conservação do vinho em um ambiente como a cozinha, aconselho manter as garrafas afastadas de fontes de calor, como fogão e forno. E, em posição horizontal, elas devem permanecer em locais com mínima luminosidade, arejamento e umidade moderada". Moldura no tapete persa Tenho um tapete persa pequeno. Gostaria de saber se ele pode ser emoldurado e colocado como quadro na parede da sala.[PARA BOX] Cíntia Ramos, por e-mail R: O designer de interiores Fábio Galeazzo (tel. 11 3064-5306) responde: "A idéia é genial. Que tal uma grande moldura de madeira de demolição, algo bem desproporcional, como se víssemos um grande quadrado de madeira com miolo de tapete persa? Por exemplo: se o tapete tiver 40 cm x 25 cm faça uma moldura 1,20 m x 1,20 m".