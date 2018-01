Conserto de porta de correr Queria indicação de profissional ou empresa que conserte porta de correr de madeira maciça e vidro temperado. O trilho é somente na parte de cima. Margarida do Vale, por e-mail R: "Para este serviço eu sugiro a Maquimóveis, marcenaria com a qual trabalho (tel.: 11 4025-4300) e que fica em Itu", diz o arquiteto Carlos Marsi (tel.: 11 4823-8320). Já o arquiteto Diogo Costa, da CSDA Interiores (tel.: 11 3062-6991), indica a Katartizo (tel.: 11 5924-6633). "É interessante a leitora agendar uma visita com um profissional no local. Como se trata de uma porta maciça, para fazer o orçamento a empresa precisa saber qual o tipo de madeira e se as peças da estrutura afetarão o vidro temperado." Papel de parede na copa Em casa há cozinha e copa, sem parede divisória. Pensei em colocar papel de parede em um dos lados da copa, mas a parede mais "limpa" está bem próxima do fogão... Que tipos de papel posso comprar? Os de tecido não encardem? Maria Helena Monroe, por e-mail R: A arquiteta Karina Korn (tel.: 11 3862-4606) responde: "Hoje existem vários tipos de revestimentos de parede. Nas cozinhas, é preciso tomar cuidado para que o revestimento não seja muito poroso ou tenha muita fibra natural, elementos esses que sofrem mais com as agressões diárias. Revestimentos com um toque ?plastificado? são indicados para esse ambiente - quanto menos textura e porosidade, menor é a possibilidade de impregnar de sujeira. De qualquer maneira, vale verificar as características de cada produto com o fabricante para não ter surpresas". Cupim no assoalho de tábua corrida O assoalho de tábua corrida da minha casa tem cerca de 20 anos. Está bonito, mas descobri que uma das tábuas está oca, creio que por causa de cupins... As tábuas vizinhas parecem perfeitas. Quem poderia verificar esse problema e substituir apenas a tábua em questão? Sandra R. F. Borba, por e-mail R: A designer de interiores Roseane Sanches (tel. 11 4330-9575) responde: "Quando o cupim afeta uma área, todas as tábuas já estão danificadas, mesmo que não apareça. Aconselho trocar todo o piso, pois a praga pode afetar outras peças. De qualquer forma, um profissional especializado pode avaliar o problema e checar se as tábuas afetadas têm mesmo condições de serem trocadas. Nesse caso, é preciso levar em consideração que as novas tábuas terão tonalidade diferente". Endereços de lojas Solicito o telefone e o endereço da Futon & Home, destaque na seção Plural de 15/6, e da Tribes, mencionada em Casa& Desejo de 1º/6. Eri Tanaka, por e-mail R: A Tribes fica na Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.388, tel.: (11) 3062-8061, e a Futon&Home, na R. Haddock Lobo, 1.025, tel.: (11) 3081-1210. Reforma de casa sem planta Se não tiver a planta do imóvel, como faço para reformar a casa e assim evitar o quebra-quebra de paredes sem necessidade?[PARA BOX] Luiz Antonio Paiva, por e-mail R: O arquiteto Felipe Scroback, da Andrade Scroback Arquitetura (tel.: 11 3032-4029), informa: "Existem empresas que só fazem a análise estrutural da casa, verificando onde há vigas, lajes e paredes. Um especialista é Sandro Queiroz (tels.: 11 2267-9556 e 8488-2157).