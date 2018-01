Clarear móveis de fibra natural Tenho um conjunto de mesas e cadeiras da marca Armando Cerello, feitas de fibra natural. Com o tempo elas ficaram bem escuras. Existe algum serviço que faça clareamento desse tipo de móvel?[PARA BOX] João Carlos, por e-mail R: Geralmente, os fabricantes de móveis de fibra natural oferecem serviço de manutenção e restauração. O gerente de produto da Armando Cerello, Luís Carlos Santos, explica que a empresa faz o clareamento dos móveis por meio de um produto químico. "Mas nem sempre chegamos à cor original, caso a fibra esteja escurecida devido ao uso de produtos de limpeza abrasivos." Santos orienta o leitor a procurar Vilma, do setor de restauração da Armando Cerello (tel.: 11 3085-3400, ramal 225). Dúvidas sobre formatos de mesas Se colocar uma mesa de canto redonda, a de centro tem de ser da mesma forma? E qual seria o diâmetro máximo para a mesa de canto? Maria Isabel Giacometti, por e-mail R: O decorador Fernando Piva (tel.: 11 3168- 1711) responde: "Não há problema em ter uma mesa lateral redonda com uma mesa de centro quadrada. Aliás, gosto muito dessa mistura. Para a escolha da melhor medida, opte por uma mesa que tenha o diâmetro menor do que a profundidade do seu sofá - e dê, ainda, algum desconto. Por exemplo: se o sofá tem 90 cm de profundidade, escolha uma mesa com 65 cm ou 70[PARA BOX] cm de diâmetro. Em alguns casos, ela pode ser até maior que a profundidade do sofá, mas, para isso, é preciso que o espaço seja bastante generoso". Onde encontrar "pot racks" Nos Estados Unidos, são vendidos "pot racks", uma espécie de varal decorativo para pendurar panelas, tachos e utensílios de cozinha. Onde posso encontrar esse tipo de produto no Brasil? [PARA BOX] Andre Gerhard, por e-mail R: A Raul?s (Av. Brig. Faria Lima, 2232, Shopping Iguatemi, loja 5, tel.: 11 3814-8532), especializada em acessórios de cozinha, vende esse tipo de produto. Além disso, Ana Mon, do departameno de vendas da Suxxar (tel.: 11 3032-0188), afirma que a loja vende paneleiros das marcas nacionais Saveiro e Rádica, nas medidas 75 cm x 45 cm, 90 cm x 35 cm e 1,10 m x 40 cm. Odores fortes no carpete Meus filhos já cresceram, mas o carpete do quarto ondes dormiam continua com cheiro de xixi, pomada e remédios. Como faço para eliminar esses cheiros? Denise Brandão, por e-mail R: O ideal é contratar empresas especializadas em limpeza de carpete - elas contam com equipamentos e produtos específicos para eliminar esses odores. A Lavagem Dry (tel.: 11 4693-5290) cobra R$ 70 m2 (até 50 m2) e o pagamento mínimo equivale à área de 30 m2. Acima de 50 m2, a tarifa diminui e pode chegar a R$ 3,50 o m2. A Dream Wash (tel.: 11 3862-1641) executa a limpeza a seco ou semi-seco; no primeiro caso, o preço é de R$ 40 por ambiente, e no segundo, R$ 70. Informações sobre empresa Em "Um Terraço Gourmet", de 16/3, é citada a Alfabra Elevadores, que fabrica elevadores sob medida, mas nada do seu endereço. Duarte Moretz-Shon, por e-mail R: A empresa fica na R. Cornucópia, 250, tel.: (11) 3974-8705. O site é www.alfabra.com.br.