Reposição de forro Vocês poderiam me indicar uma empresa ou um profissional que faça manutenção e reposição de forro de teto? Tenho uma sala com vários ambientes, onde o teto, contínuo, tem forro composto por módulos quadrados de treliça, feitos de laminado. Devido a problemas de impermeabilização no apartamento de cima, algumas partes do forro tiveram de ser retiradas para reparos na laje e outras se soltaram. Agora, preciso encontrar alguém que refaça o serviço. Adriana Castanho, por e-mail R: Você pode entrar em contato com as marcenarias Irmãos Faria (tel.: 11 5873-4589) e Várias Artes (tel.: 11 3446-3850) para solicitar uma visita e comparar preços. O marceneiro Edir Soares (tel.: 11 9573-8532) também executa esse tipo de serviço. Aproveitamento de garrafas Tenho em casa inúmeras garrafas de vidro que gostaria de aproveitar para fazer alguns objetos de artesanato. Conheço apenas um local para cortar as garrafas, porém o preço está inviável. Gostaria que vocês me indicassem locais, ONGs ou profissionais que prestem esse serviço. Márcia Vairoletti, por e-mail R: A decoradora Eva Kracochansky (tel.: 11 3759-0001) responde: "O ateliê Espaço Zero, de Elvira Schwartz, uma especialista na arte do vidro, corta garrafas por cerca de R$ 10. O espaço, localizado na Rua Goiás, 167, (tel.: 11 3661-8658), também promove cursos de modelagem, aulas de vidro soprado e confecção de objetos. Manchas na bancada A bancada da pia do banheiro do meu apartamento é de laminado fosco. Uso um sabonete líquido de própolis, que tem criado manchas na superfície. Existe algum produto para tirar as manchas ou será que vou precisar trocar a bancada inteira para resolver a questão? Suzana Vitorello, por e-mail R: A arquiteta Elaine Carvalho (tel.: 19 3255-5864) responde: "O laminado fosco pode ser limpo com pano umidecido e sabão neutro ou sabão de coco. Um pano seco deve ser passado logo em seguida. Como as manchas foram deixadas por um produto químico, se não sumirem com os métodos de limpeza sugeridos, infelizmente, a solução será trocar todo o revestimento". Restauração de portas Gostaria de obter endereços de restauradores de maçanetas e dobradiças de portas caseiras. Laura Mitsuko Shigaki, por e-mail R: A Galo Ferragens (tel.: 11 3061-2575) pode fazer uma avaliação nas peças para ver se é possível realizar a restauração. Bruna Valente, da Galo, diz que a análise pode ser feita mediante o envio de fotos das maçanetas e dobradiças por e-mail para galoferragens@terra.com.br. Elogio à paisagista Não conheço, mas gostaria de parabenizar a paisagista Susana Udler pelo puxão de orelha dado à leitora Beatriz Gouveia, que escreveu sobre "Flores para o banheiro!", na edição do Casa& de 20/1. É incrível como as pessoas ainda não se deram conta do quanto a água é um líquido precioso e ameaçado, justamente pelo mau uso, como é o caso dessa senhora. Se é um ignorante vá lá, mas a leitora demonstrou não ter a mínima sensibilidade com o destino do planeta. Se um dia eu precisar de uma paisagista, Susana me conquistou. Izabel Avallone , por e-mail