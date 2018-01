Como eliminar urina de cães Durante nossa viagem de férias, meu cachorro fez xixi no sofá todos os dias. Há algum produto caseiro que tire o cheiro que ficou impregnado? Preciso de outra ajuda: existe algum tipo de tinta ecológica para pintar uma estante do quarto do bebê? Laetitia Novelli, por e-mail R: Dóris Prado, proprietária da Equanon (tel.: 11 3081-0158), empresa que reforma estofados, diz que não há o que fazer para tirar cheiro e mancha antigos, e que o melhor a fazer é trocar o tecido. "A urina dos cachorros é forte e a lavagem do sofá pode comprometer a estrutura do móvel, que é feita de armações metálicas e muita madeira", afirma ela. Se a mancha ainda é nova, vale a pena fazer várias lavagens com água e detergente - o processo, em geral, resolve. Com relação ao tipo de tinta para a estante, a Sherwin-Williams tem duas opções: esmalte sintético da linha Metalatex Eco (à base de água, tem pouco odor até mesmo durante a aplicação) e Colorgin Esmalte Eco, da primeira linha de tinta spray à base de água do País. As duas opções secam rápido e podem ser aplicadas em superfícies de madeira. Novo piso de cozinha Tenho uma cozinha pequena, num imóvel alugado, de cujo piso - cerâmica estampada, marrom e verde - eu não gosto. Gostaria de fazer uma espécie de maquiagem: pinto com tinta epóxi, instalo paviflex ou há outra solução mais barata? Adolfo Martinez, por e-mail R: A arquiteta Adriana Tupinambá (tel.: 11 3023-1604; www.adrianatupinamba.com.br) responde: "Se a cozinha não é muito utilizada e atende apenas a uma ou duas pessoas, as opções podem ser piso pinta/do com epóxi (cerca de R$ 60 o m2, mas requer mão-de-obra especializada, já que a tinta é indicada para paredes e pode se soltar do piso cerâmico); paviflex (cerca de R$ 55 o m2, mas não é antiderrapante); laminado especial para piso (cerca de R$ 80 o m2) ou o piso da Interfloor, 100% PVC, que imita madeira (cerca de R$ 130 o m2). Entretanto, todas as opções não resistirão à gordura pesada, porque não podem ser lavadas, mas apenas limpas com pano úmido. Se a cozinha é de uso intenso, trocar de piso cerâmico pode valer a pena. Em média, a demolição custa R$ 10 o m2, a instalação sai por cerca de R$ 18 o m2 e o valor do m2 do piso cerâmico Pi III da linha A pode ser encontrado por R$ 15 o m2. Mau cheiro na lareira Tenho lareira na sala de estar do apartamento e às vezes no inverno, mesmo sem usá-la, volta um cheiro forte pelo duto. Fiquei sabendo que nunca fizeram uma limpeza nesses dutos e queria aproveitar o verão para fazer a manutenção. Vocês podem me informar que empresas fazem o serviço? Isabel Mesquita, por e-mail R: Cláudio Neto, da Brunilo (tel.: 11 3921-7716), responde: "Desconhecemos empresas especializadas no ramo, em São Paulo. Tratando-se de um país tropical, onde o uso da lareira é pequeno, o acúmulo e a condensação de fuligem (creosoto) são muito baixos, quando comparados a países de clima frio. É necessário verificar que tipo de duto/chaminé existe no edifício, pois, dependendo de qual for, a queda de temperatura poderá ser maior, aumentando a possibilidade do acúmulo de fuligem e, conseqüentemente, o cheiro. O odor desagradável se agrava no inverno em razão de o apartamento ser menos ventilado. Aconselhamos verificar se a lareira tem algum tipo de damper (registro de fumaça) e se ele tem boa vedação. Caso exista, deve-se checar se está fechado. Não existindo, aconselhamos instalar um damper tipo hermético, o qual vedará a saída da fumaça da lareira. O ideal é falar com a construtora para saber quem fabricou a lareira e entrar em contato com essa empresa para encontrar a melhor solução".