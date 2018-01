Cabeceiras alternativas Preciso de uma cama nova e penso em comprar um modelo normal. Não gosto de cabeceira e gostaria de idéias para demarcar a parede. Também queria saber qual a alternativa ao criado-mudo. Roberto Lambrusco, por e-mail R: A decoradora Maria do Carmo Brandini (tel.: 11 5041-8083) sugere propostas do tipo faça você mesmo: "Para demarcar a parede, pode-se forrá-la com um tecido na largura da cama e a 1,10 m de altura a partir do piso, preso com fita dupla-face. Outras opções são colocar atrás da cama um painel de madeira (pintada ou não) em tiras horizontais nas mesmas medidas indicadas para o tecido; pintar a parede em duas cores diferentes, divididas na horizontal por moldura de PVA; forrar com colcha matelassada de solteiro (presa na vertical em molduras de madeira). Em vez dos tradicionais criados-mudos, pode-se usar baú de vime ou de madeira, mesinha antiga ou pranchas de madeira apoiadas em mãos francesas. Reforma de sobrado Gostei da idéia da reforma do sobrado virtual apresentada na edição 159 do Casa & (de 28/10).Possuo uma casa dos anos 50, na qual já fiz várias reformas e pretendo mudá-la novamente. O terreno tem 5 metros de frente e a casa tem entrada lateral que pretendo eliminar, trazendo a construção para largura do terreno. Desejo fazer o telhado como no sobrado virtual, e gostaria de saber: Como fazer um telhado de uma água, utilizando a idéia da matéria, mas de madeira ao invés de estrutura metálica? E qual a largura da escada e as dimensões do lavabo do projeto que foi publicado? Rosemeire Manzato, por e-mail R: Daniel Corsi, da CHN arquitetos (R. General Jardim, 645, sl. 92, tel.: 11 3120-5986 - www.chnarquitetos.com; e-mail: info@chnarquitetos.com), responde: "Primeiramente, é necessário se preocupar com a exposição ao sol das áreas cobertas com vidro. Em nosso projeto, são espaços destinados à circulação e de permanência temporária, parcialmente protegidos por um tecido-cortina que ajuda a reter o calor. A proposta da matéria apresenta duas soluções distintas: no espaço voltado ao pátio, uma nova estrutura metálica foi criada para abrigar a passarela; para a cobertura antiga, as telhas cerâmicas foram substituídas por telhas de vidro, mantendo a estrutura de madeira, como parece ser na sua casa. Em ambos os casos, é extremamente importante o cuidado com impermeabilização, vedação e coleta de águas pluviais, assim como a precisa execução na obra a fim de evitar futuros problemas. De qualquer maneira, é aconselhável contratar empresas especializadas para o desenvolvimento da solução ideal para cada caso. Quanto à largura da escada, é de 90 cm e as dimensões do lavabo são 1,75 m x 0,90 m". Escada de ferro Queria saber onde posso comprar uma escada como a que vi em recente capa do Casa&, com estrutura de ferro e pintura automotiva. Cláudio Abrahão, por e-mail R: A escada de ferro e com degraus de peroba de demolição foi desenhada pelo arquiteto Mauro Guatelli (tel.: 11 3034-0020). A estrutura foi executada pela Escadas Martins (tel.: 11 4221-1655).