Como combinar cores nos quartos Não sou muito boa em harmonizar cores, apesar de gostar muito de ambientes coloridos. Quais erros clássicos posso evitar na hora de pintar as paredes da suíte e do quarto das crianças? Altair Machado, por e-mail R: A arquiteta Susy Rossetto (da Enzo Sobocinski & Susy Rossetto Arquitetura, tel.: 11 9907-2429) responde: "O uso de cores está diretamente ligado ao estado emocional que proporcionam. Dessa forma, ambientes com tons mais quentes (como amarelados, vermelhos, alaranjados e derivados) sugerem excitação, o que não é indicado para crianças hiperativas, por exemplo. O contrário acontece com tons frios (azulados, verdes-azulados e tons aproximados), que são relaxantes e um pouco melancólicos, devendo, por isso, ser evitados por pessoas depressivas. O ideal é partir da personalidade de quem vai utilizar os ambientes para chegar à definição das cores, mas sem exagerar o uso das puras (amarelo, vermelho e azul). Bom senso e observação também contribuem para obter resultados satisfatórios". Renovando a sanca No living do meu apartamento existe uma sanca anos 80 na forma de um amendoim, que não me agrada em nada. O que seria melhor, cobrir com gesso ou demolir e fazer tudo de novo? Lucas do Carmo, por e-mail R: O decorador Moreno (tel.: 11 4368-5713) afirma que a melhor opção é fazer tudo de novo. "Assim, será possível criar uma outra linguagem para o ambiente, além de inovar a proposta de iluminação." Corrimão de vidro e metal Quem foi o especilista que fez o corrimão da escada que aparece na página 26 da reportagem "Cobertura Repaginada", publicada no Casa & de 25 de novembro? Fátima do Nascimento, por e-mail R: O vidro instalado como corrimão é da Vidro Laser (R. Rio Azul, 271, tel.: 11 3771-2146 - www.vidrolaser.com.br; e-mail: vidrolaser@vidrolaser.com.br). Quanto aos tubos de metal que servem de guarda-corpo, a execução ficou a cargo da Denart (R. João Cachoeira, 73, tel.: 11 5841-3877). Quanto ao desenho da escada, ele é da arquiteta Heloisa Dabus, que projetou a reforma do apartamento em questão. A tinta de uma fachada Queria saber qual a tinta que a arquiteta Cinthia Liberatori utilizou na reforma externa de uma casa, matéria da edição 164 . Tenho observado que o tom terracota é utilizado em fachadas, mas não consegui identificar a tinta desse caso. Marcelo Ribeiro, por e-mail R: A arquiteta Cintia Liberatori (tel.: 11 3031-1153) responde: "A tinta usada foi cal misturada com pó xadrez vermelho e amarelo, na proporção de uma parte de vermelho e duas de amarelo. Apesar de ser cal, não é material muito fácil de trabalhar. O pintor tem de saber lidar com esse tipo de tinta, usando brocha em vez de rolo".