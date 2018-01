Ingredientes 1/2 kg de carré de cordeiro 1 copo de vinho branco seco 1 cebola cortada em quatro 1/2 pacote de vagem congelada 2 dentes de alho grandes, cortados ao meio 4 tomates grandes Ervas da Provença Azeite de oliva extravirgem Manjericão Sal e pimenta-do-reino a gosto Modo de Preparo Tempere o carré com sal e pimenta e coloque numa assadeira com o vinho, as cebolas e o alho para marinar de um dia para o outro. Enrole o carré, amarre com barbante e asse no forno pré-aquecido por 40 min. À parte, corte os tomates no sentido horizontal, retire as sementes e disponha na vasilha de cerâmica refratária com a parte cortada para cima. Regue com azeite, adicione as ervas, tempere com sal e leve ao forno por 15 min. Refogue as vagens na frigideira com o azeite e salpique de sal. Coloque o carré no centro da travessa e guarneça com os tomates assados, dispondo uma folha de manjericão sobre cada um. Espalhe as vagens ao redor e sirva