Capricho ao fogão

Cristina Gaborim era amiga das panelas antes de comprar o restaurante Sal da Terra, em Jundiaí. Amiga íntima, dessas que lembram os melhores momentos, de como tudo começou. "Por que gosto de cozinhar? Eu adoro comer!", justifica. Filha de italianos, Cristina aprendeu a cultivar esse gosto ouvindo as histórias dos antigos. Conta ela que o pai, lavrador, passou a vida comendo frango com polenta, nos tempos da cafeicultura. Até que, ao visitar um irmão padre, foi recebido com a mesa repleta de verduras que nunca havia visto, sucos, carnes. Nesse momento o imigrante descobriu o que era fartura - e cultivou nos filhos um respeito-quase-adoração por comida. Cristina nasceu em São Paulo e já morou em "tudo quanto é lugar". Casada e com dois filhos, chegou a comprar um apartamento no Morumbi. Uma semana depois, pôs o imóvel à venda. "Em Jundiaí há sossego. E a cidade está perto de tudo", diz. Por anos, Cristina vivia um ritual curioso: chegava em casa às oito da noite, trancava a porta e, imediatamente, dois ou três vizinhos desciam com pacotes nas mãos. "Pediam para fazer pão, macarrão... Em casa diziam que eu estava perdendo tempo e dinheiro", lembra ela, professora aposentada. Em 2006, o marido, Joel, soube da venda de um restaurante. Era o Sal da Terra, de culinária slow food. "Era slow mesmo; a comida nunca chegava...", conta ele. Em Cristina, a notícia provocou comichões. Foi até lá, soube o preço e convenceu o marido. Meses depois, a casa foi reaberta. Cristina fez do restaurante uma extensão de sua casa. Bordou guardanapos e toalhas de mesa. Esteve na feira do Bixiga à cata de móveis. No último inverno, deixou mantas de lã sobre as cadeiras. "Quero que todos passem o dia por lá, conversando", diz ela, que incluiu no cardápio suas brincadeiras gastronômicas. Se deixar, Cristina passa o dia cozinhando (e comendo). Caprichosa, mantém tudo em ordem na cozinha de seu apartamento no centro de Jundiaí. Como não é grande, Cristina manteve a área de trabalho nas laterais e em um gabinete (nele, forno Walita Microchef Luxo, por R$ 241, na Ambient Air). No piso e no frontão, o granito reluz no espaço iluminado (tipo Paris, R$ 220 o m², na Leste), graças à adoção absoluta do branco (armários com acabamento em laminado custam R$ 1 mil o m², na Almudena). Um dos armários é vazado na parte de trás e joga luz natural sobre a bancada. Nela Cristina prefere "fazer o simples, mas bem-feito", como arroz-doce cremoso e frango com molho de jabuticaba, que detalha para o Casa&.