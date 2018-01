Cabana estilosa

Três anos depois de reformar a casa castanho-avermelhada de 1903, no Brooklyn, Greg e Cheyenne Morris voltaram a atenção para os fundos do imóvel, que tinha de pias a rodas de carrinho e estatuetas da Virgem Maria. Eles limparam o quintal e pediram para um arquiteto projetar um estúdio para ser usado como quarto e escritório. O projeto foi feito, mas, diante da perspectiva de novas obras, resolveram comprar uma sala pré-fabricada Kithaus K4, de 3,3 m x 5 m, que levou sete dias para ser montada. "Saiu caro", disse Morris, fotógrafo, que gastou exatos US$ 76 mil no modelo com banheiro, deck e venezianas. "Mas valeu a pena não ter mais pedreiros e eletricistas circulando pela casa." Hoje há quatro vezes mais empresas produzindo cabanas pré-fabricadas do que cinco anos atrás. "Em termos de popularidade, elas vêm arrasando e quase sempre em razão da simplicidade", diz Michael Sylvester, do fabprefab.com, site especializado. De fato, a cabana ameaça desbancar a casa pré-fabricada completa, que vem perdendo seu atrativo financeiro: segundo Sylvester, o modelo mais popular tem preços a partir de US$ 2.675 o m², bem mais do que um consumidor médio pagaria por uma casa construída por arquiteto e empreiteiro. Há razões práticas para esse êxito. Em 2004, mais de 20 milhões de americanos trabalhavam, ao menos parcialmente, em casa; dois anos depois, outros 5 milhões faziam o mesmo em tempo integral. Para muitos deles, a cabana era a possibilidade de ter um escritório a uma distância conveniente. "Trabalhar em casa atrai de uma maneira que não acontecia anos atrás", disse Ryan Grey Smith, da Modern-Shed, empresa de Seattle que vendeu 130 estruturas do tamanho de um quarto desde 2003. "As pessoas hoje precisam mais de espaços de trabalho do que, por exemplo, de salas de jantar tradicionais." Cabanas não exigem fundações e, como quase todas têm menos de 11 m², também não necessitam de alvará. Elas ainda têm um apelo especial ao ?afastar? os moradores da vida doméstica para a tranqüilidade do quintal. "É transformador", diz Matilda McQuaid, vice-diretora do Cooper-Hewitt National Design Museum. "Você cruza o umbral para um outro reino, a poucos passos de sua casa." A cabana de design elaborado parece ter um atrativo único para mulheres, que raramente contam com espaço para si mesmas na casa americana. "Elas precisam de um espaço longe dos filhos e da TV", diz Casper Mork-Ulnes, da Modern Cabana, de São Francisco. Marie Delahaye serve de exemplo: dois anos atrás, comprou um modelo por US$ 15 mil, para servir de refúgio pessoal, e instalou atrás da casa em Walnut Creek, Califórnia. "Meu marido ocupa cada vez mais espaço em nossa casa", revela. Vivendo em casas de 450 m², alguns americanos endinheirados têm procurado meios de se aproximar das idéias de simplicidade e sustentabilidade. Outros sentem-se atraídos pela estética, como diz Christina Simon sobre a cabana da Modern Shed que ela e o marido instalaram atrás da residência, em Los Angeles. O espaço é usado como sala de jogos para os filhos. "Mas podemos transformá-la em qualquer coisa. O que vale é que ela é bacana", diz.