Butique da casa

A Tok & Stok abre amanhã no Shopping Market Place, em São Paulo, uma nova modalidade de loja. Basicamente com os objetos e os acessórios da marca para casa e escritório, leva o nome de Tok & Stok Compact. "É um projeto-piloto, que tende a se disseminar", espera o diretor de novos negócios da empresa, Paul Edouard Dubrule, para quem isso vai depender de dois aspectos: primeiro, a resposta que o modelo obtiver; segundo, as tendências macroeconômicas. Fazia tempo que o executivo estudava implantar tal formato, bem menor do que os tradicionais endereços da rede. Com projeto do arquiteto Felippe Crescenti, a nova loja tem 600 m². A experiência volta-se inicialmente ao público dos shopping centers, que não necessariamente quer adquirir móveis, mas pode se interessar por compras de ocasião: um par de xícaras, almofadas, o jogo de lençóis... "No futuro, poderá estar também em ruas movimentadas dos grandes centros", diz ele. Haverá de 4 mil a 6 mil tipos de produtos na Compact, desenhada para aproveitar o armazenamento com grandes prateleiras que exploram bem o pé-direito. São os mesmos encontrados nas gôndolas do setor de auto-serviço das lojas existentes. "O mix é composto por 80% de objetos e acessórios e 20% de pequenos móveis", adianta Dubrule, que também ressalta a presença de computadores para eventuais compras, via internet, de outras peças da marca indisponíveis naquele ponto de venda.