Estilo de aluguel Na D. Filipa dá vontade de comprar um monte. Mas, ali, nada está à venda, não. Especializado em locação para festas, o endereço na Vila Madalena divide por cores os pratos, cerâmicas e vidros de acabamentos variados - o que facilita a escolha ao organizar aquele evento. Além-mar Brasileiro radicado na Holanda e sócio da Forum Decor, Lichram Nandelall fechou um projeto com Marisa Ota, da Paralela Gift. A ser lançado em setembro, o BBD - brasilbydesign - irá representar, na Europa, profissionais daqui, como Pedro Useche, Pedro Petry, Mendes-Hirth e Julia Krantz. Como uma villa O simpático Zena Caffè tem feito sucesso na Peixoto Gomide. Uma pegada mediterrânea norteia tanto o cardápio quanto o projeto do arquiteto José Renato Vissoni, que usou piso de tijolos e paredes terracota. O paisagismo de Gilberto Elkis pontua o terraço e, no salão, gigantografias retratam Portofino e Gênova, cidades italianas da Ligúria. Já um balcão expõe os vinhos, escolhidos ali mesmo pelos clientes. Vale provar as focaccias, vindas da cozinha de Carlos Bertolazzi. Arte de reinventar Há coisas tão arraigadas no cotidiano que quase passam despercebidas. Não para o catalão Ferran Lajara. Aos olhos dele, um simples pregador de roupas vai além da função original e se transforma em prático cabidinho. Por 5, mais despesas postais, o designer envia para cá o mimo, batizado de Pinxo. Luxo que vem do passado É só reparar: alguns dos profissionais mais sofisticados buscam elementos dos anos 40 para compor ambientes atuais. As peças daquele período costumam apresentar desenho econômico e chique, além de acabamentos metalizados. "Elas são boas de misturar", opina a decoradora Esther Giobbi. É o caso desse abajur francês, um dos vários itens que acabam de aportar no antiquário Ivy. Meu lugar no mundo Jane Duboc mora num prédio de 60 anos no bairro do Leme, Rio. No apê, que ela mesma decorou, não faltam lembranças de viagens, como os elefantes indianos exibidos em seu quarto amarelo-claro. "Também gosto de quadros com fotos dos lugares visitados", conta a cantora, que tem trabalhado seu mais recente disco - Canção da Espera -, homenagem a Egberto Gismonti. Biju para a casa Além de bijuterias para exibir no pulso e no pescoço, a designer Estela Geromini - que desde moleca gosta de lidar com fios e contas - acaba de criar sua linha home. Veja este pingente de porta, que vale R$ 144. É um dos produtos, entre porta-guardanapos, móbiles e descansos para talher, a serem expostos na 44ª Bijóias, no Centro de Convenções Frei Caneca, na quarta e na quinta-feira. MINIPERFIL Faz duas décadas que o alagoano Jerônimo Miranda trocou a cidade de Atalaia, no interior de seu Estado, pela capital, Maceió. Técnico em Agropecuária por formação, o artista plástico herdou da mãe, professora de artes decorativas, o apreço pelo belo. Já chegou a produzir arranjos florais e ter um brechó onde vendia arte popular, mas é na pintura e no bordado que encontrou suas principais expressões. Ele leva cerca de quatro meses para produzir estandartes de encher os olhos, em que costura pequenos materiais descartados - de miçangas e botões a cacos de vidro e cerâmica. Nos exemplares atuais, predomina o amarelo. Trata-se de uma citação a Oxum, orixá de quem é filho. "Ela tem me ajudado bastante", acredita o homem de 47 anos, que brincava com ex-votos quando criança. Reverência ao retrô Depois das liquidações, as lojas começam a receber produtos novos em folha. Na Montenapoleone, a cadeira francesa Aqua, do Estúdio AY, esbanja personalidade. A estrutura é de acrílico, material típico da década de 70, e há detalhes que podem ser de oito diferentes cores. Custa R$ 2.100. Drops Chiqueria à vista: a coleção outono/inverno de Tania Bulhões inspira-se em Grace Kelly, Brigitte Bardot, Jane Birkin e Gérard Depardieu A Full-Fit trouxe para o Brasil as panelas da italiana Ballarini, que têm antiaderente poderoso e acabamento externo de alumínio escovado Marca de cama e banho, a Altenburg abriu sua primeira loja em São Paulo. Fica no número 2.642, da Avenida Rebouças Sabe aqueles potes de farmácia antigos? Na KCase há vários deles, recém-chegados da França. Cada um sai por R$ 2.980 Com materiais reutilizáveis, a construção do novo restaurante do chef Erick Jacquin, o Le Buteque, é da empresa Souza Lima A Cinex, de portas de alumínio e vidro, abriu um estúdio experimental de design em Treviso, na Itália