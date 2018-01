Bonito e também barato

1. A Montenapoleone faz simultaneamente sua superliquidação de janeiro e o garage sale, de 13 de janeiro a 7 de fevereiro, com descontos de 20% a 80%. Entre os produtos do garage sale, de pronta entrega, destaque para a cadeira Orbit, de R$ 585 por R$ 297 2. A Loja da Estação São Paulo oferece descontos de até 40% nos produtos de artesãos brasileiros, a partir de amanhã. A moto Formigão, de Nando Guerra, passou de R$ 230 para R$ 198 3. A Bali Express dá até 70% de desconto em abajures, cestarias, almofadas e móveis, entre outros, até 10 de fevereiro. A luminária de fibra e seda colorida (30 cm x 60 cm), custava R$ 480 e agora sai por R$ 90 4. A Trans-Elétrica Iluminação faz sua liquidação até 10 de fevereiro. O pendente Silk Prata, com 50 cm de diâmetro, tem 40% de desconto, de R$ 630 por R$ 378 5. Os produtos da Marché Art de Vie terão descontos de até 60% de 20 de janeiro a 28 de fevereiro. Entre os itens em oferta está a Poltrona Bea, que passa de R$ 1.114 para R$ 445 6. A Benedixt oferece até 60% de desconto nas peças de marcas consagradas, entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. O cesto plástico da marca Authentics, de polipropileno preto, branco, cinza, laranja ou vermelho, passou de R$ 274 para R$ 164,40