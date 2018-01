Boa de viver e olhar

Pai, vamos ficar aqui, não quero voltar para São Paulo, disparou a primogênita do jovem casal, então com 3 anos - era janeiro de 2006 -, ao entrar na casa nova, no Pacaembu. Fantasia infantil? Longe disso. "Significa que conseguimos imprimir no contexto urbano a atmosfera de uma residência na praia, que privilegia a convivência e a qualidade de vida", diz o arquiteto George Hochheimer, que assina o trabalho. O conceito de viver à beira-mar revela-se em aberturas generosas que integram ambientes e moradores, mesmo em cômodos diferentes. A construção de 660 m² levou quatro anos para ficar pronta (cerca de R$ 50 mil, só o projeto). Por que tanto tempo? "Revezes com a burocracia municipal e o nascimento da primeira filha dos proprietários", esclarece George, sócio da Hochheimer Imperatori Arquitetura, que teve a colaboração de Valéria Blay no design de interiores. "Mas também porque queria fazer com calma." O estilo de vida do casal (hoje, pais de outra menina de 2 anos) determinou algumas peculiaridades da construção. Distribuída em quatro pavimentos, tem a garagem no nível da rua; acima, o hall de entrada e o salão de jogos; depois, as áreas social, de lazer e de serviço, e, por fim, o último pavimento, com três suítes e escritório. Detalhe interessante é o home office que fica numa espécie de mezanino, com a bancada do computador de costas para o vão da sala de estar. "Como o pé-direito é duplo, quem está no escritório acompanha o movimento da área social, no andar de baixo", diz Hochheimer. A área de lazer é uma extensão da social. Amplas portas de correr isolam ou conjugam espaços, conforme a necessidade. Recurso útil, principalmente porque os proprietários gostam de receber. Bom exemplo é a cozinha, onde o que está dentro não se mistura com o que está fora - o ambiente tem portas de correr de madeira maciça laqueada de branco, abertas para as salas de jantar e estar. Há também uma porta de acesso à passagem externa, que leva ao terraço com churrasqueira e piscina. Nessa passagem, na lateral da casa, está o elo de conexão entre os pontos mais importantes do imóvel: uma parede de concreto curva, que se eleva do salão ao andar dos quartos. No estar, o pé-direito duplo ressalta a curvatura. "É um elemento de personalidade", ressalta Hochheimer. Água, item da decoração No corredor oposto a essa parede, o casal, que gosta de esportes, tem à disposição a piscina de 21 metros, margeando toda a área social pelo lado externo, até o terraço da frente. "A sensação é de se estar numa ilha", diz George. A iluminação de fibra ótica faz da água um elemento decorativo no salão, pois dali se vê o fundo da raia através de visores de vidro quadrado. Nesse espaço, luz natural e ventilação entram pela grelha de vidro laminado (de 20 mm, preço sob consulta, da See Glass), instalada no piso do terraço acima. Os donos ainda contam com a sala de ginástica de piso emborrachado nos fundos, para onde estão voltados o home theater e as suítes. Os materiais refletem a preocupação com o meio ambiente. Toda a estrutura é de concreto armado e as paredes externas ganharam massa texturizada da Terracor (de R$ 9 a R$ 19 o m², na A Estufa). Tábuas de peroba de demolição clareada (com 10 cm, a partir de R$ 280 o m² colocado, na Lavoro & Arte) revestem o piso do interior - exceto na cozinha, lavanderia, salão e banheiros, onde o revestimento escolhido foi o concreto refratário Solarium (o m² da placa de 1 m x 1 m custa cerca de R$ 68,95, na Cerlem). A madeira ainda aparece nas cruzetas de postes (a partir de R$ 280 o m² na Lavoro & Arte) usadas no deck do terraço e no acesso à academia. Nos quartos, venezianas articuladas controlam a luz e a ventilação. O projeto também se valeu da tecnologia. O sistema de automação controla ar-condicionado, iluminação, aquecimento da piscina e persianas rolô. Duas escadas merecem nota. No acesso do hall ao estar, degraus de concreto sobre chapas metálicas são fixos na parede, acompanhando sua curvatura. Para realçar a estrutura escultórica, o arquiteto usou pontos de luz no chão. A outra escada, que une a ala social ao pavimento superior, tem dois lances de degraus de pranchas de madeira e, entre eles, um patamar de vidro, com a piscina abaixo dos pés. "Esse bloco de vidro ajuda na volumetria e reforça a intenção de a casa provocar sensações", diz George.